В Новосибирске в котловане утонула женщина

В субботу вечером, 20 июня, стало известно, что в Ленинском районе Новосибирска утонула женщина. Инцидент произошел на Юго-западном котловане.

— Сегодня в полицию поступило сообщение, что на Юго-западном котловане утонула женщина. Об этом стало известно в 16:00. Личность погибшей устанавливается, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В настоящее время Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Это не первый случай гибели людей на воде этим летом. В четверг, 11 июня, в Барабинском районе Новосибирской области во время рыбалки мужчина выпал из лодки и погиб. В воскресенье, 14 июня, в Карасуке на берегу реки пропал 11-летний мальчик — спасатели аварийно-спасательной службы нашли его тело утром 15 июня.

