Владимир Путин продлил срок, в течение которого медики будут получать доплату за борьбу с коронавирусом. Выплаты будут сохранены в июле и августе. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин на встрече с медработниками в режиме видеоконференции.

— Полагаю необходимым еще на два месяца — июль и август — сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медиков, которые продолжают работать с больными коронавирусом, — заявил глава государства.

Президент также отметил, что необходимо поощрить и молодых медработников, борющихся с коронавирусом. Владимир Путин попросил правительство разработать соответствующие предложения.

