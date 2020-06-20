«Он давил на больные места»: мошенник выманил 70 тысяч у мамы тяжелобольной девочки из Новосибирска

19 июня на Первом канале вышел сюжет передачи «Человек и Закон» о мошенниках, которые обманом похищают деньги у родителей тяжелобольных детей, — среди жертв оказалась семья из Новосибирска. Следственные органы СК по Новосибирской области начали проверку.
Как объяснила авторам передачи руководитель новосибирского благотворительного фонда Евгения Голоядова, мошенники не связываются с родителями напрямую, а ищут тех, кому они доверяют, и таким образом располагают их к себе.
— Звонок был сотруднику дружественного фонда, который позвонил нашему бывшему сотруднику, который является руководителем ещё одного фонда — то есть через второй фонд попали к нам, — рассказала Голоядова.
По её словам, мошенник представился директором крупной компании и выразил желание помочь семье, в которой тяжело заболела девочка. Фамилия семьи и диагноз ребёнка в сюжете не звучали.
Как впоследствии выяснили сотрудники Следственного комитета, «благотворитель» пообещал маме девочки перевести определённую сумму на её лечение, но для этого попросил оплатить «банковскую комиссию». Сумма платежа составила 70 тысяч рублей, часть средств мама больной девочки успела ему перевести.
Сейчас следователи устанавливают личность человека, который причастен к хищению средств. При этом в СК России отметили, что семья не обращалась напрямую к следователям.
— В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следователи СК России находятся на связи с пострадавшей семьей, чтобы вовремя оказать любую помощь, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Как объяснила Евгения Голоядова, мошенник по телефону звучит убедительно и вызывает доверие, располагает к себе.
— Он поддерживает разговор, создаёт ощущение причастности. Мне он начал рассказывать, что да, у меня ребёнок, я понимаю, что это очень важно, деньги — ничто, говорит, главное — здоровье ребёнка. То есть все больные места мамы, он на них надавил, — отметила она в разговоре с корреспондентом передачи «Человек и Закон».
Она также призналась, что лично вернула потерянные средства пострадавшей семье. Автор сюжета отметил, что сейчас девочка проходит лечение в клинике в Швейцарии.
Мошенники в период пандемии стали только активнее: тут мы рассказывали, какие уловки они выдумывают, чтобы выманить деньги. А здесь мы собрали самые популярные, по наблюдениям полиции, способы «развода» по телефону.