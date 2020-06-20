«Он давил на больные места»: мошенник выманил 70 тысяч у мамы тяжелобольной девочки из Новосибирска

19 июня на Первом канале вышел сюжет передачи «Человек и Закон» о мошенниках, которые обманом похищают деньги у родителей тяжелобольных детей, — среди жертв оказалась семья из Новосибирска. Следственные органы СК по Новосибирской области начали проверку.



Как объяснила авторам передачи руководитель новосибирского благотворительного фонда Евгения Голоядова, мошенники не связываются с родителями напрямую, а ищут тех, кому они доверяют, и таким образом располагают их к себе.



— Звонок был сотруднику дружественного фонда, который позвонил нашему бывшему сотруднику, который является руководителем ещё одного фонда — то есть через второй фонд попали к нам, — рассказала Голоядова.

