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Новосибирцы вывезли больше 45 мешков мусора с дикого пляжа на Оби

Мусор сортировали по возможности переработки, в акции приняли участие 11 человек

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За несколько часов новосибирцы очистили от мусора популярный пляж

За несколько часов новосибирцы очистили от мусора популярный пляж

20 июня новосибирские активисты сообщества «Сила мнения» очистили дикий пляж на песчаной косе в месте впадения 2-й Ельцовки в Обь — они вывезли с берега больше 45 мешков мусора.

Как рассказал корреспонденту НГС один из активистов, известный новосибирский телеведущий Сева Мокин, работать новосибирцы начали в 9 утра. Мусор старались сортировать по возможности его переработки, через 4 часа мусоровоз вывез его с берега Оби.

— Конечно, устали, но это приятная усталость! Пляж чист. Пока чист. В следующем месяце будем чистить другой пляж. И так пока тепло и видно мусор, — заверил Сева Мокин.

Уже несколько лет в разных местах Новосибирска активисты проводят акцию «Чистый берег», а в 2018 году такую же провёл Новосибирский планетарий — сотрудники планетария убирали берег Ини.

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