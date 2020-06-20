Новосибирцы вывезли больше 45 мешков мусора с дикого пляжа на Оби

20 июня новосибирские активисты сообщества «Сила мнения» очистили дикий пляж на песчаной косе в месте впадения 2-й Ельцовки в Обь — они вывезли с берега больше 45 мешков мусора.
Как рассказал корреспонденту НГС один из активистов, известный новосибирский телеведущий Сева Мокин, работать новосибирцы начали в 9 утра. Мусор старались сортировать по возможности его переработки, через 4 часа мусоровоз вывез его с берега Оби.
— Конечно, устали, но это приятная усталость! Пляж чист. Пока чист. В следующем месяце будем чистить другой пляж. И так пока тепло и видно мусор, — заверил Сева Мокин.
Уже несколько лет в разных местах Новосибирска активисты проводят акцию «Чистый берег», а в 2018 году такую же провёл Новосибирский планетарий — сотрудники планетария убирали берег Ини.