Новосибирцы вывезли больше 45 мешков мусора с дикого пляжа на Оби

20 июня новосибирские активисты сообщества «Сила мнения» очистили дикий пляж на песчаной косе в месте впадения 2-й Ельцовки в Обь — они вывезли с берега больше 45 мешков мусора.



Как рассказал корреспонденту НГС один из активистов, известный новосибирский телеведущий Сева Мокин, работать новосибирцы начали в 9 утра. Мусор старались сортировать по возможности его переработки, через 4 часа мусоровоз вывез его с берега Оби.



— Конечно, устали, но это приятная усталость! Пляж чист. Пока чист. В следующем месяце будем чистить другой пляж. И так пока тепло и видно мусор, — заверил Сева Мокин.

