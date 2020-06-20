В Новосибирском зоопарке показали, как обедают мартышки Бразза — для них построили необычную кормушку из дерева.



В природе мартышки едят в основном плоды, семена и листья. В зоопарке их ещё угощают овощами и фруктами, но важно не только меню, но и то, как именно животные получают еду, отмечают в зоопарке.



— Мы делаем для них специальные кормушки, которые стимулируют поведение животных. Они не только проводят больше времени за поиском пищи, но и остаются подвижными и активными, — объяснили в Новосибирском зоопарке.

