В Новосибирском зоопарке показали, как обедают мартышки Бразза — для них построили необычную кормушку из дерева.
В природе мартышки едят в основном плоды, семена и листья. В зоопарке их ещё угощают овощами и фруктами, но важно не только меню, но и то, как именно животные получают еду, отмечают в зоопарке.
— Мы делаем для них специальные кормушки, которые стимулируют поведение животных. Они не только проводят больше времени за поиском пищи, но и остаются подвижными и активными, — объяснили в Новосибирском зоопарке.
Кормушка представляет собой полый внутри срез дерева, который закрыт крышечкой с отверстием и подвешен: мартышкам приходится в буквальном смысле добывать себе пропитание.
В Новосибирском зоопарке мартышки Бразза живут с 2005 года, а в 2012 у них появились первые детёныши. Сейчас в Новосибирске живут 9 таких мартышек.
На время пандемии коронавируса зоопарк закрыт. Когда он снова начнёт принимать посетителей, пока неизвестно, но там уже готовятся ввести электронные билеты и ограничить число посетителей.