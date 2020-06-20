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Левый грузовик — та самая передвижная лаборатория. Рядом с ним стоит мобильный стоматологический кабинет для сотрудников колоний

Левый грузовик — та самая передвижная лаборатория. Рядом с ним стоит мобильный стоматологический кабинет для сотрудников колоний

В Новосибирской области появилась передвижная лаборатория для диагностики коронавируса — для неё отремонтировали и оснастили КАМАЗ, который раньше использовали для перевозки заключённых. Подобный проект — новый для региона и для ГУФСИН, поэтому посмотреть на лабораторию в исправительную колонию № 9 приехали министр здравоохранения области Константин Хальзов и начальник ГУФСИН по Новосибирской области Андрей Попето. Сколько исследований способна выполнять новая лаборатория и когда её запустят в работу — в нашем фоторепортаже.

Министру показали два переоборудованных грузовика — ни один из них ещё не был запущен в работу. По словам Андрея Попето, машины готовы и могут хоть сейчас приступить к приёму пациентов и биологического материала, осталось лишь оформить их в ГАИ

Министру показали два переоборудованных грузовика — ни один из них ещё не был запущен в работу. По словам Андрея Попето, машины готовы и могут хоть сейчас приступить к приёму пациентов и биологического материала, осталось лишь оформить их в ГАИ

На ремонт бывшего автозака ушло 400 тысяч рублей. Ещё 900 тысяч потратили на оборудование. В машине, по словам начальника медико-санитарной части № 54 Юрия Толмачёва, есть самая современная медицинская техника<br><br>

На ремонт бывшего автозака ушло 400 тысяч рублей. Ещё 900 тысяч потратили на оборудование. В машине, по словам начальника медико-санитарной части № 54 Юрия Толмачёва, есть самая современная медицинская техника

Помимо стоматологического кабинета в грузовике оборудован небольшой кабинет УЗИ. По задумке представителей ГУФСИН эту машину можно будет использовать для оказания медицинской помощи сотрудникам колоний в отдалённых населённых пунктах области

Помимо стоматологического кабинета в грузовике оборудован небольшой кабинет УЗИ. По задумке представителей ГУФСИН эту машину можно будет использовать для оказания медицинской помощи сотрудникам колоний в отдалённых населённых пунктах области

Оборудование для второго грузовика — передвижной лаборатории для диагностики коронавируса — обошлось дороже, чем для первого. 4 миллиона ушло на оснащение, 900 тысяч — на ремонт

Оборудование для второго грузовика — передвижной лаборатории для диагностики коронавируса — обошлось дороже, чем для первого. 4 миллиона ушло на оснащение, 900 тысяч — на ремонт

Этот грузовик предназначен для проведения лабораторной диагностики инфекционных заболеваний человека вне стационарных лабораторий методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Кроме коронавируса лабораторию можно будет использовать и для диагностики&nbsp;более полутора тысяч возбудителей инфекционных заболеваний (в том числе ВИЧ)

Этот грузовик предназначен для проведения лабораторной диагностики инфекционных заболеваний человека вне стационарных лабораторий методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Кроме коронавируса лабораторию можно будет использовать и для диагностики более полутора тысяч возбудителей инфекционных заболеваний (в том числе ВИЧ)

Загрузка лаборатории — до 96 исследований в смену. Это меньше, чем в стационарных лабораториях, но вопрос лишь в дополнительном оснащении. В этом случае мощность бывшего автозака может быть увеличена. А ещё здесь можно будет выполнять исследования на антитела, но при дополнительном оснащении ИФА-оборудованием

Загрузка лаборатории — до 96 исследований в смену. Это меньше, чем в стационарных лабораториях, но вопрос лишь в дополнительном оснащении. В этом случае мощность бывшего автозака может быть увеличена. А ещё здесь можно будет выполнять исследования на антитела, но при дополнительном оснащении ИФА-оборудованием

Ковид-лаборатория, в отличие от мобильного стоматологического кабинета, сможет принимать биологический материал «спецконтингента» — так здесь называют заключённых

Ковид-лаборатория, в отличие от мобильного стоматологического кабинета, сможет принимать биологический материал «спецконтингента» — так здесь называют заключённых

«Таких лабораторий в Новосибирской области нет. Что касается России, то да, есть, но в Минобороны. В нашем ведомстве точно нет», — говорит Юрий Толмачёв

«Таких лабораторий в Новосибирской области нет. Что касается России, то да, есть, но в Минобороны. В нашем ведомстве точно нет», — говорит Юрий Толмачёв

В течение недели оба автомобиля должны запустить в работу

В течение недели оба автомобиля должны запустить в работу

В начале апреля фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в лаборатории, где проводят тестирование на коронавирус. Она одна из первых получила аккредитацию Роспотребнадзора и способна принимать до 700 образцов в сутки.

А в мае наш журналист проверила на себе, как происходит сдача крови на антитела. Насколько эффективно такое исследование, может ли переболевший заразиться повторно даже при наличии антител и как берут анализ — в этом репортаже.

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Коронавирус в НовосибирскеГУ ФСИНКонстантин ХальзовМинздрав Новосибирской области
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