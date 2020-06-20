В Новосибирской области появилась передвижная лаборатория для диагностики коронавируса — для неё отремонтировали и оснастили КАМАЗ, который раньше использовали для перевозки заключённых. Подобный проект — новый для региона и для ГУФСИН, поэтому посмотреть на лабораторию в исправительную колонию № 9 приехали министр здравоохранения области Константин Хальзов и начальник ГУФСИН по Новосибирской области Андрей Попето. Сколько исследований способна выполнять новая лаборатория и когда её запустят в работу — в нашем фоторепортаже.
В начале апреля фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в лаборатории, где проводят тестирование на коронавирус. Она одна из первых получила аккредитацию Роспотребнадзора и способна принимать до 700 образцов в сутки.
А в мае наш журналист проверила на себе, как происходит сдача крови на антитела. Насколько эффективно такое исследование, может ли переболевший заразиться повторно даже при наличии антител и как берут анализ — в этом репортаже.