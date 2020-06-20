В начале апреля фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в лаборатории, где проводят тестирование на коронавирус. Она одна из первых получила аккредитацию Роспотребнадзора и способна принимать до 700 образцов в сутки.

А в мае наш журналист проверила на себе, как происходит сдача крови на антитела. Насколько эффективно такое исследование, может ли переболевший заразиться повторно даже при наличии антител и как берут анализ — в этом репортаже.