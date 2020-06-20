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В Раздольном опята собирают уже второй день

В Раздольном опята собирают уже второй день

Грибники обнаружили под Новосибирском первые опята — они появились на два месяца раньше привычного времени.

— Природа настолько очистилась, что опята в июне пошли, — иронизирует на своей странице в Facebook Анна Кривошеева. — Вот и лето прошло, словно и не бывало.

Первые опята появились и в районе Новолугового

Первые опята появились и в районе Новолугового

Корреспонденту НГС Анна рассказала, что опята в Раздольном собирают уже второй день, также грибы заметили в Новолуговом. Сезон при этом обычно начинается в августе и длится до холодов.

— Видимо, холодный июнь спровоцировал раннюю волну, — предположила она.

В прошлом году из-за тёплой осени сезон опят начался в сентябре, в 2018 году — в конце августа.

Вот тут мы публиковали подробную карту грибных мест. А в 2017 году «Яндекс» выяснил, какие грибы новосибирцы ищут чаще всего.

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