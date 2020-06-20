Грибники обнаружили под Новосибирском первые опята — они появились на два месяца раньше привычного времени.



— Природа настолько очистилась, что опята в июне пошли, — иронизирует на своей странице в Facebook Анна Кривошеева. — Вот и лето прошло, словно и не бывало.

