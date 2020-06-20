Грибники обнаружили под Новосибирском первые опята — они появились на два месяца раньше привычного времени.
— Природа настолько очистилась, что опята в июне пошли, — иронизирует на своей странице в Facebook Анна Кривошеева. — Вот и лето прошло, словно и не бывало.
Корреспонденту НГС Анна рассказала, что опята в Раздольном собирают уже второй день, также грибы заметили в Новолуговом. Сезон при этом обычно начинается в августе и длится до холодов.
— Видимо, холодный июнь спровоцировал раннюю волну, — предположила она.
В прошлом году из-за тёплой осени сезон опят начался в сентябре, в 2018 году — в конце августа.
Вот тут мы публиковали подробную карту грибных мест. А в 2017 году «Яндекс» выяснил, какие грибы новосибирцы ищут чаще всего.