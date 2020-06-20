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Под наблюдением врачей сегодня находятся 466 человек, в интернсивной терапии — 62 пациента, из них 19 — на аппаратах ИВЛ

Под наблюдением врачей сегодня находятся 466 человек, в интернсивной терапии — 62 пациента, из них 19 — на аппаратах ИВЛ

К утру 20 июня в Новосибирской области зарегистрировали ещё 109 случаев заболевания COVID-19 — об этом сообщили в региональном оперштабе.

Всего в Новосибирской области зарегистрировали 4 928 случаев коронавируса, из них 327 — дети: 65 детей за сутки госпитализировали с подозрением на коронавирус.

— Скончались еще три пациента — мужчина в возрасте 51 год и две женщины. Одной из них был 61 год, второй — 84 года. Общее количество умерших от коронавируса в Новосибирской области — 68, — рассказали в оперштабе. В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человека. На ИВЛ — 19 пациентов.

При этом за сутки выздоровело ещё 85 человек. Всего коронавирусом переболели 2715 жителей области. Под медицинским наблюдением находятся 466 человек.

В регионе коронавирус выявлен у 549 работников медицинских учреждений, но профзаболеванием признаны далеко не все случаи, а только 18. Пятеро работников больниц умерли — здесь мы рассказываем о людях, которые погибли, спасая других, чтобы их имена не были забыты.

Сегодня в Новосибирске готовят к приёму пациентов ещё один ковидный госпиталь: как перепрофилируют больницу и чего опасаются врачи — читайте здесь.

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Коронавирус в Новосибирске
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