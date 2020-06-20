К утру 20 июня в Новосибирской области зарегистрировали ещё 109 случаев заболевания COVID-19 — об этом сообщили в региональном оперштабе.



Всего в Новосибирской области зарегистрировали 4 928 случаев коронавируса, из них 327 — дети: 65 детей за сутки госпитализировали с подозрением на коронавирус.

— Скончались еще три пациента — мужчина в возрасте 51 год и две женщины. Одной из них был 61 год, второй — 84 года. Общее количество умерших от коронавируса в Новосибирской области — 68, — рассказали в оперштабе. В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человека. На ИВЛ — 19 пациентов.