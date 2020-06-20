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Автобус до садового общества «Аква» снова появился на площади Калинина

Автобус до садового общества «Аква» снова появился на площади Калинина

Из Новосибирска на популярные дачные направления вернулись автобусы — об этом журналисту НГС рассказал источник в правительстве Новосибирской области.

Среди маршрутов, которые снова стабильно возят дачников, 1703 (следует с площади Маркса до СО «Аква»), 105К (площадь Калинина — СО «Красная рябина») и 1705 (площадь Калинина — СО «Ягодное»).

Месяц назад власти запустили дополнительные автобусы на дачи: тогда появилось 9 маршрутов с отправлением из Новосибирска и 11 — внутри области. Но на выходных автобусы не ходили, и добираться до дач новосибирцам приходилось на личном транспорте.

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дачные автобусыобщественный транспорт
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