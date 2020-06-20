Из Новосибирска на популярные дачные направления вернулись автобусы — об этом журналисту НГС рассказал источник в правительстве Новосибирской области.



Среди маршрутов, которые снова стабильно возят дачников, 1703 (следует с площади Маркса до СО «Аква»), 105К (площадь Калинина — СО «Красная рябина») и 1705 (площадь Калинина — СО «Ягодное»).



Месяц назад власти запустили дополнительные автобусы на дачи: тогда появилось 9 маршрутов с отправлением из Новосибирска и 11 — внутри области. Но на выходных автобусы не ходили, и добираться до дач новосибирцам приходилось на личном транспорте.

