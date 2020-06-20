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Пешеход не успел уйти с проезжей части и погиб под колёсами грузовика

Пешеход не успел уйти с проезжей части и погиб под колёсами грузовика

В ночь с 19 на 20 июня в Ленинском районе грузовик сбил молодого мужчину — он шёл по проезжей части.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, ДТП произошло в 2.45.

— Водитель в 1976 года рождения, трезвый, на автомобиле Howo следовал по улице 2-я Станционная со стороны улицы Большой в сторону улицы Станционная, в пути следования у дома 2 по улице Клубная совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части.

Мужчина 1988 года рождения скончался на месте. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

Ранее на этой неделе неосторожный пешеход решил перебежать дорогу перед трамваем, но погиб под его колёсами.

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смертельное ДТП
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