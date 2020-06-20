В ночь с 19 на 20 июня в Ленинском районе грузовик сбил молодого мужчину — он шёл по проезжей части.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, ДТП произошло в 2.45.

— Водитель в 1976 года рождения, трезвый, на автомобиле Howo следовал по улице 2-я Станционная со стороны улицы Большой в сторону улицы Станционная, в пути следования у дома 2 по улице Клубная совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части.

Мужчина 1988 года рождения скончался на месте. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.