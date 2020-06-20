Какие улицы перекрыли в центре для репетиции парада? Онлайн-трансляция

Сегодня, 20 июня, в городе пройдет репетиция парада Победы, который в этом году пройдет в необычном формате.

Каждый день в городе стабильно регистрируют по сотне новых случаев, а вместе с этим существующие ограничения постепенно ослабляют.

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