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Какие улицы перекрыли в центре для репетиции парада? Онлайн-трансляция

Следим за последними новостями о коронавирусе в онлайн-трансляции

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Сегодня, 20 июня, в городе пройдет репетиция парада Победы, который в этом году пройдет в необычном формате.

Каждый день в городе стабильно регистрируют по сотне новых случаев, а вместе с этим существующие ограничения постепенно ослабляют.

Мы все так же ведем традиционные онлайн-репортажи и рассказываем вам о последних новостях в городе. Давайте рассказывать вместе! Если вы заметили что-то интересное, важное или странное в Новосибирске, то присылайте ваши новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp и Telegram на номер +7 913 771–36–18 или на почту news@ngs.ru.

Маша Вьюн

Наша коллега Ксения Лысенко тут побывала в самом настоящем кошкином доме. Она съездила в гости к Наталье Гребневой — сибирячке, которая сделала у себя дома питомник для больших африканских кошек. Наталья даже построила им свой дом! Прочитать и посмотреть милые фото можно здесь. 

Фото для затравки. Только посмотрите, какие малыши!

Фото для затравки. Только посмотрите, какие малыши!

Маша Вьюн

Судя по Instagram, многие новосибирцы уже рванули на природу и сыпят оттуда фотографиями и видео. 

Маша Вьюн

Кстати, если вам надоело читать про коронавирус, у нас есть классный текст про другое. Собрали здесь истории пар, которые решились на секс втроем

Маша Вьюн

Сегодня в городе проходит репетиция парада Победы. Наш фотограф отправился туда и передает, что практически весь центр перекрыли: движение закрыто по периметру Советской, Мичурина, нельзя проехать по Щетинкина, перегорожены не только дороги, но и жилые дворы.

Маша Вьюн

Пока давайте вспомним, что важного произошло вчера.

  • Оперштаб Новосибирской области сообщил о 108 новых случаях коронавируса. За всё время пандемии в регионе выявлено 4918 пациентов с подтверждённым диагнозом, 2630 из которых выздоровели, а 65 — скончались.
  • Пять жителей Новосибирска попали в федеральный «Список памяти» медработников, погибших во время пандемии коронавируса. Мы рассказали, что известно про этих врачей и медсестёр.
  • От COVID-19 в регионе умерли ещё два человека. Это были мужчины 69 и 80 лет.
  • Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который подал иск в Верховный суд на Путина, скончался от коронавируса.
  • Уже завтра ГКБ № 3 начнёт принимать пациентов с ковид. Сотрудники больницы анонимно рассказали, как их учреждение в спешке перепрофилируют.
Маша Вьюн

Всем привет! Наконец-то долгожданные выходные, и хотя погода не радует (или все-таки порадует?), можно хотя бы расслабиться дома и смотреть сериалы (и читать нашу трансляцию).

Если заметите что-то интересно или важное, присылайте ваши новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp и Telegram на номер +7 913 771–36–18 или на почту news@ngs.ru.

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