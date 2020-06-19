В пятницу, 19 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 108 новых случаях коронавируса. За всё время пандемии в регионе выявлено 4918 пациентов с подтверждённым диагнозом, 2630 из которых выздоровели, а 65 — скончались.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- Пять жителей Новосибирска попали в федеральный «Список памяти» медработников, погибших во время пандемии коронавируса. Мы рассказали, что известно про этих врачей и медсестёр.
- От COVID-19 в регионе умерли ещё два человека. Это были мужчины 69 и 80 лет.
- Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который подал иск в Верховный суд на Путина, скончался от коронавируса.
- Общественник Ростислав Антонов в авторской колонке рассказал, почему бессмысленно тратить огромные деньги на проведения парада Победы в текущих условиях.
- Кондукторы общественного транспорта откровенно признались, как относятся к масочному режиму, а также за что они получают огромные штрафы.
- Уже завтра ГКБ № 3 начнёт принимать пациентов с ковид. Сотрудники больницы анонимно рассказали, как их учреждение в спешке перепрофилируют.
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