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За сутки в области выздоровели 128 человек

За сутки в области выздоровели 128 человек

В пятницу, 19 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 108 новых случаях коронавируса. За всё время пандемии в регионе выявлено 4918 пациентов с подтверждённым диагнозом, 2630 из которых выздоровели, а 65 — скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

  • Пять жителей Новосибирска попали в федеральный «Список памяти» медработников, погибших во время пандемии коронавируса. Мы рассказали, что известно про этих врачей и медсестёр.
  • Кондукторы общественного транспорта откровенно признались, как относятся к масочному режиму, а также за что они получают огромные штрафы.
  • Уже завтра ГКБ № 3 начнёт принимать пациентов с ковид. Сотрудники больницы анонимно рассказали, как их учреждение в спешке перепрофилируют.

НГС продолжает вести хронику пандемии в режиме онлайн.

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Коронавирус в Новосибирскехроника коронавируса
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