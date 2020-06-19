В пятницу, 19 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 108 новых случаях коронавируса. За всё время пандемии в регионе выявлено 4918 пациентов с подтверждённым диагнозом, 2630 из которых выздоровели, а 65 — скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

Пять жителей Новосибирска попали в федеральный «Список памяти» медработников, погибших во время пандемии коронавируса. Мы рассказали, что известно про этих врачей и медсестёр.