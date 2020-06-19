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Показались языки пламени: возле Центрального рынка горел торговый павильон

На месте работали 10 пожарных машин

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Пламя видно издалека

Пламя видно издалека

Вечером в пятницу, 19 июня, в Новосибирске возле Центрального рынка загорелся торговый павильон. Дым видно из разных районов города. На месте работали сотрудники МЧС.

Мы следли за ситуацией в режиме онлайн.

Александра Трофименко

В МЧС сообщили, что по оперативной информации площадь пожара составляет 250 квадратных метров.

Александра Трофименко
Огонь видно за сотню метров

Огонь видно за сотню метров

Пламя тушат уже второй час

Пламя тушат уже второй час

Александра Трофименко

В 21:18 поступило сообщение о пожаре по адресу: Мичурина, 12. Горит административно-торговое строение. Здание 3-х этажное с мансардным этажом. На месте работают 10 единиц техники по второму рангу опасности.

— Погибших и пострадавших нет. Тушение пожара осложняется конструктивными элементами. Это горючий утеплитель, заложенный в конструкциях мансардного этажа и металлопрофиль кровли, — рассказали в МЧС.

Александра Трофименко
Александра Трофименко

Видео пожара шлют читатели из разных районов города.

Александра Трофименко

Видно, как пожарные тушат пламя на крыше павильона.

Александра Трофименко

— В 22:25 локализация пожара на площади 250 квадратных метров. Проводятся мероприятия по полной ликвидации пожара. Силы и средства стянуты по повышенному рангу 2, — сообщили в МЧС.

Александра Трофименко

Прежде, чем показались языки пламени, над павильоном было сильное задымление.

Александра Трофименко

А так пожар выглядит издалека.

Александра Трофименко

В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали о сложностях тушение данного павильона.

— Тушение пожара осложняется тем, что кровля мансардного этажа выполнена из металла, а внутри заложен, наиболее вероятно, горючий утеплитель.Он горит. И для того, чтобы потушить, необходимо сбить пламя, затем уже разбирать конструкции и проливать, - объяснили в ведомстве.

Александра Трофименко

По информации читателей, горел торговый дом «Центральный», который примыкает к территории рынка.

Александра Трофименко

Читатели сообщили, что для тушения пожара была перекрыта улица Мичурина.

Александра Трофименко

В 22:32 открытое горение ликвидировано. На месте проходит разборка и проливка конструкций мансардного этажа и работы по полной ликвидации пожара.

Александра Трофименко

А так горящий павильон выглядел с высоты.

Александра Трофименко

В паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» очевидец сообщил, что во время тушения павильона загорелась одна из машин МЧС.

Все горит! Все горят!

Александра Трофименко

Читательница сообщила, что в соседнем здании находится студия дизайна взгляда Diamond Studio, в которой она работает..

— Смотрела вот через камеру, как тушили. Молились, чтобы на нас не перекинулось, — написала она.

Александра Трофименко

Сейчас на месте нет ни задымления, ни пламени.

Александра Трофименко

А так выглядел процесс тушения пожара через камеру видеонаблюдения.

Александра Трофименко

Пожар локализован. Сейчас пожарные занимаются проливкой здания. Самое главное, что никто не пострадал.

На этом мы заканчиваем наш онлайн. Берегите себя!

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Центральный рынокпожар
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