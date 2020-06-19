Показались языки пламени: возле Центрального рынка горел торговый павильон

В МЧС сообщили, что по оперативной информации площадь пожара составляет 250 квадратных метров.
В 21:18 поступило сообщение о пожаре по адресу: Мичурина, 12. Горит административно-торговое строение. Здание 3-х этажное с мансардным этажом. На месте работают 10 единиц техники по второму рангу опасности.
— Погибших и пострадавших нет. Тушение пожара осложняется конструктивными элементами. Это горючий утеплитель, заложенный в конструкциях мансардного этажа и металлопрофиль кровли, — рассказали в МЧС.
Видео пожара шлют читатели из разных районов города.
Видно, как пожарные тушат пламя на крыше павильона.
— В 22:25 локализация пожара на площади 250 квадратных метров. Проводятся мероприятия по полной ликвидации пожара. Силы и средства стянуты по повышенному рангу 2, — сообщили в МЧС.
Прежде, чем показались языки пламени, над павильоном было сильное задымление.
А так пожар выглядит издалека.
В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали о сложностях тушение данного павильона.
— Тушение пожара осложняется тем, что кровля мансардного этажа выполнена из металла, а внутри заложен, наиболее вероятно, горючий утеплитель.Он горит. И для того, чтобы потушить, необходимо сбить пламя, затем уже разбирать конструкции и проливать, - объяснили в ведомстве.
По информации читателей, горел торговый дом «Центральный», который примыкает к территории рынка.
Читатели сообщили, что для тушения пожара была перекрыта улица Мичурина.
В 22:32 открытое горение ликвидировано. На месте проходит разборка и проливка конструкций мансардного этажа и работы по полной ликвидации пожара.
А так горящий павильон выглядел с высоты.
В паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» очевидец сообщил, что во время тушения павильона загорелась одна из машин МЧС.
Все горит! Все горят!
Читательница сообщила, что в соседнем здании находится студия дизайна взгляда Diamond Studio, в которой она работает..
— Смотрела вот через камеру, как тушили. Молились, чтобы на нас не перекинулось, — написала она.
Сейчас на месте нет ни задымления, ни пламени.
А так выглядел процесс тушения пожара через камеру видеонаблюдения.
Пожар локализован. Сейчас пожарные занимаются проливкой здания. Самое главное, что никто не пострадал.
На этом мы заканчиваем наш онлайн. Берегите себя!