Показались языки пламени: возле Центрального рынка горел торговый павильон

В 21:18 поступило сообщение о пожаре по адресу: Мичурина, 12. Горит административно-торговое строение. Здание 3-х этажное с мансардным этажом. На месте работают 10 единиц техники по второму рангу опасности.

— Погибших и пострадавших нет. Тушение пожара осложняется конструктивными элементами. Это горючий утеплитель, заложенный в конструкциях мансардного этажа и металлопрофиль кровли, — рассказали в МЧС.