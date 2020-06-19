Вечером в пятницу, 19 июня, над центром Новосибирска поднялся столб дыма. Как сообщают читатели НГС, пожар произошёл около Центрального рынка.

— Что-то горит сейчас недалеко от Центрального рынка, виден столб дыма, — написала в редакцию одна из очевидиц.