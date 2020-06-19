Вечером в пятницу, 19 июня, над центром Новосибирска поднялся столб дыма. Как сообщают читатели НГС, пожар произошёл около Центрального рынка.
— Что-то горит сейчас недалеко от Центрального рынка, виден столб дыма, — написала в редакцию одна из очевидиц.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.
— Пожарно-спасательные подразделения выехали на павильон двухэтажный, расположенный в районе Центрального рынка, — рассказали в ведомстве.
Как сообщили в службе 112, первое сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 21:20.
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