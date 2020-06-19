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Тема дня Что горит у Центрального рынка

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Над городом поднялся столб дыма

Над городом поднялся столб дыма

Вечером в пятницу, 19 июня, над центром Новосибирска поднялся столб дыма. Как сообщают читатели НГС, пожар произошёл около Центрального рынка.

— Что-то горит сейчас недалеко от Центрального рынка, виден столб дыма, — написала в редакцию одна из очевидиц.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.

— Пожарно-спасательные подразделения выехали на павильон двухэтажный, расположенный в районе Центрального рынка, — рассказали в ведомстве.

Дым от пожара виден из разных частей города

Дым от пожара виден из разных частей города

Как сообщили в службе 112, первое сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 21:20.

Если вы стали свидетелем пожара или вам известны подробности случившегося, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

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пожарЦентральный рынок
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