Вечером в пятницу, 19 июня, абоненты оператора «Билайн» в Новосибирске пожаловались на массовый сбой в работе сети.

— Сегодня вечером, около 18:00 я заметила, что у меня на телефоне не работает интернет, ни одна страница не обновлялась. При этом сеть телефон не находил. Я несколько раз перезагрузила телефон. Примерно в 19:00 сеть 4G начала отображаться, стали приходить оповещения от приложений, но страницы все еще не обновляются. Я приехала в офис «Билайн» на «Сибирской». Как только зашла, сотрудница сразу сказала, что не работает у всех, оборвался какой-то кабель, и отремонтируют, скорее всего, к концу дня, — сообщила одна из абонентов.