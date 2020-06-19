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Сотрудники говорят, что связь восстановят только к концу дня

Сотрудники говорят, что связь восстановят только к концу дня

Вечером в пятницу, 19 июня, абоненты оператора «Билайн» в Новосибирске пожаловались на массовый сбой в работе сети.

— Сегодня вечером, около 18:00 я заметила, что у меня на телефоне не работает интернет, ни одна страница не обновлялась. При этом сеть телефон не находил. Я несколько раз перезагрузила телефон. Примерно в 19:00 сеть 4G начала отображаться, стали приходить оповещения от приложений, но страницы все еще не обновляются. Я приехала в офис «Билайн» на «Сибирской». Как только зашла, сотрудница сразу сказала, что не работает у всех, оборвался какой-то кабель, и отремонтируют, скорее всего, к концу дня, — сообщила одна из абонентов.

По данным сайта Downdetector, проблемы начались в 18:03 по местному времени. Люди не могут воспользоваться услугами мобильной связи, а также проводным и беспроводным интернетом. Аналогичные сбои наблюдаются в других регионах, в том числе, Омске, Томске и Кемерово.

Проблемы наблюдаются и в других регионах

Проблемы наблюдаются и в других регионах

Корреспондент НГС попыталась не смогла дозвониться до оператора по телефону горячей линии: сообщалось, что «абонент временно недоступен».

В начале года абоненты «Электронного города» остались без телевидения и интернета из-за пожара в одном из районов города.

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массовый сбой«Билайн»
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