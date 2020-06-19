В пятницу, 19 июня, перекрыли парковку возле магазина «Универсам» на улице Ленина. Чтобы машины не могли проехать, на въезде поставили бетонные блоки.
По наблюдению корреспондента НГС, перекрыта только муниципальная часть парковочной зоны возле магазина. На вторую половину парковки машины проехать могут.
— Это администрация [магазина] перекрыла [парковку], в честь парада Победы, что ли. Сегодня приезжала целая комиссия. Перекрыли на выходные. А в будни вроде как будут убирать блоки. Улица Ленина будет открыта, а для чего парковка перерыта, даже не знаю, — рассказал работник парковки.
Мы направили запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, действительно ли парковку перекрыли для проведения репетиции парада и когда блоки планируют убрать.
На прошлой неделе стало известно, какие улицы будут перекрыты для проведения парада.