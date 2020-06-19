Недалеко от места строительства нового ЛДС в Новосибирске заметили грязные стоки — в мэрии объяснили, откуда они взялись.
По словам исполнительного директора местной общественной организации «Бугринский комитет» Антона Нелидова, горожане заметили эти стоки несколько дней назад. Он выезжал на место с сотрудником рыбоохраны.
— Приехали туда, а там — такое безобразие. Позвонили в Росприроднадзор, те приехали, тоже отметили этот характерный нефтяно-канализационный запах. Взяли пробы, сейчас будем разбираться, что там происходит, откуда эти сбросы. Результаты будут, скорее всего, через неделю, — объяснил Нелидов.
Видеоотчёт с поездки появился в сообществе «Бугры — Новосибирск» в соцсети ВКонтакте
— Целая река нечистот, предположительно из проломленного строителями «инженерной инфраструктуры» канализационного коллектора, течёт прямиком в Обь, — говорится в сообщении группы.
Власти отрицают, что грязь попадает в Обь. В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска НГС объяснили, что эти стоки нужны для строительства транспортной инфраструктуры для ледовой арены.
Инертный материал сначала доставляют до места стройки на баржах, а потом его пускают по воде.у
— Он, вместе с речной водой, транспортируется по магистральному пульповоду с использованием земснаряда. После доставки до места складирования грунта речная вода, применяемая в данном технологическом процессе, самотеком попадает в горизонтальный отстойник и затем по специально оборудованной водоотводной канаве возвращается в реку Обь, — рассказали в департаменте.
В мэрии добавили, что государственная экспертиза одобрила такое проектное решение, и никакие загрязнённые сточные воды не сливают в Обь. Река находится близко к канаве, и поток воды защищают специальной перемычкой.
Сегодня, 19 июня, сточные воды из канавы отобрали для химико-аналитического исследования.
Напомним, что в конце апреля фотограф НГС побывал на стройке новой ледовой арены. Посмотрите на 10 ярких снимков оттуда.