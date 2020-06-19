— Целая река нечистот, предположительно из проломленного строителями «инженерной инфраструктуры» канализационного коллектора, течёт прямиком в Обь, — говорится в сообщении группы.



Власти отрицают, что грязь попадает в Обь. В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска НГС объяснили, что эти стоки нужны для строительства транспортной инфраструктуры для ледовой арены.



Инертный материал сначала доставляют до места стройки на баржах, а потом его пускают по воде.у

— Он, вместе с речной водой, транспортируется по магистральному пульповоду с использованием земснаряда. После доставки до места складирования грунта речная вода, применяемая в данном технологическом процессе, самотеком попадает в горизонтальный отстойник и затем по специально оборудованной водоотводной канаве возвращается в реку Обь, — рассказали в департаменте.



В мэрии добавили, что государственная экспертиза одобрила такое проектное решение, и никакие загрязнённые сточные воды не сливают в Обь. Река находится близко к канаве, и поток воды защищают специальной перемычкой.