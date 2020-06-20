Танец со столом (который на самом деле не танец, а аллегория политической ситуации в стране) и не только можно было увидеть на кастинге популярного танцевального шоу «Танцы на ТНТ», который прошел 19 июня в Новосибирске. В этом году стартует последний сезон проекта. Из-за ситуации с коронавирусом дирекция проекта решила проводить кастинги дистанционно, поэтому сибирякам, желающим попасть на шоу, пришлось танцевать не перед живыми людьми, а на камеру. Как это было — в репортаже корреспондента НГС.
Кастинг проходит в танцевальной школе. Когда я подхожу к ней, на крыльце стоит человек десять — ждут, пока впустят. Ребята общаются между собой, шутят, смеются, заглядывают внутрь через стеклянные двери — ну, когда там впустят? На улице пасмурно и дождливо.
16-летняя Карина Архимова приехала на кастинг утром из Томска, а уже вечером поедет домой. Когда она выбирала песню для номера, то узнала, что нужна композиция на русском языке. Попросила друзей помочь — отправить любимые русские песни, больше всего её позабавили варианты «Во поле березка стояла» и «Выйду ночью в поле с конем».
— Когда увидела объявление, что это последний кастинг, что ждут участников от 16 лет, то подумала — почему бы и нет? Я не рассчитываю, что пройду. Если получится — это будет победой.
Карина честно признается, что не волнуется. Особого трепета перед популярным шоу у неё нет:
— Я не смотрела ни один сезон, так как у нас дома нет телевидения, поэтому сильно не волнуюсь. Одна подруга, узнав, что я собираюсь на кастинг, сказала: «Да ты мелкая, тебя по-любому возьмут». Но я хочу пройти не из-за возраста, а из-за своих умений.
Вскоре дверь открывает девушка-администратор, отсчитывает десять участников и заодно меня — я не участница, поэтому вне очереди. Мы проходим и спускаемся на цокольный этаж.
На ресепшене участников регистрируют и дают им порядковые номера. Молодой человек с пышной прической переживает, что нет регистрации на Госуслугах, но его успокаивают и говорят, что всё в порядке, можно и без неё. Дальше мы с участниками проходим в зону ожидания. Здесь много сидений, раздевалка и два танцевальных зала для подготовки. Людей много.
Кто-то усиленно репетирует или общается с другими танцорами, а кто-то спокойно сидит один и набирается сил. Подхожу к одному такому молодому человеку. Жан Матвейчук, танцует восемь лет, а свои шансы оценивает трезво и беспристрастно: 50 на 50.
— В прошлом году я приходил на кастинг, но не прошел, потому что очень сильно волновался и чуть не упал, теперь из принципа хочется пройти. Отбор суровый, в том году из 120–140 отобрали семь человек. Перед нынешним кастингом я сильно сомневался, но друзья поддержали, поэтому я решил все-таки пойти. Пришел один, чтобы никто не отвлекал, чтобы можно было погрузиться в себя и настроиться. Мой талисман — деревянный кулон в виде медвежьей лапы, сам не знаю, откуда он у меня, я с ней проснулся, и теперь она всегда со мной.
Валерия пришла на кастинг в свой день рождения — ей исполняется 16. Танцует четвертый год, а до этого 11 лет занималась спортивной гимнастикой.
— Мой стиль — экспериментальный танец, который сочетает в себе несколько стилей, и многие участники выбирают именно его. Со мной подруга Женя. Мой талисман — это моя такса. Я из Томска, сегодня ночевала не дома, а уже в Новосибирске, и мне родители рассказывали, как собака по мне скучает, как плакала всю ночь. Переживает за меня, наверное.
Сам кастинг проходит в отдельной комнате за стеклянной дверью. Участники заходят и под музыку показывают всё, на что способны, а жюри — креативная группа и хореограф проекта — оценивают их, находясь в Москве.
Участники выходят из зала тихо. Кастинг начался в 11 утра, к двум часам перед жюри выступили три десятка человек, но никого из них не отобрали.
— За фристайл рубят, им хорягу подавай, — авторитетно заявляет Дмитрий, один из непрошедших.
Яркая девушка со смуглой кожей и афрокосичками сразу выделяется из толпы. Ксения Николаева преподает танцы, но на кастинг пришла впервые.
— Друзья и родные весь день пишут и звонят, желают удачи. В своих силах уверена, но посмотрим, какое мнение на этот счет у жюри. Думаю, всё будет хорошо!
Армен Аветян — студент, а параллельно и преподаватель в танцевальной школе, на базе которой и проходит кастинг. Сразу видно, что он давно в танцевальной тусовке и знает многих пришедших — дружеские приветствия и рукопожатия, разговоры на тему танцев. Для номера Армен выбрал песню российского хип-хоп исполнителя:
— Буду танцевать заготовленный фристайл под Антоху МС. Я общался с одним парнем, который дошел до полуфинала, и он сказал — не парься, бери русскую песню. Я и взял. Особо ни на что не рассчитываю, но если не пройду, то кайфану под песню, а если пройду — то и кайфану, и пройду.
Елизавета Кистенева из Бердска приехала на кастинг с мамой.
— Я несколько лет занималась танцами, потом два года была чирлидершей, а затем вновь вернулась к танцам и занимаюсь ими профессионально уже два года в новой студии. У нас смешанный стиль, но я люблю контемп. Хочу связать свою жизнь с танцами.
Тем временем из зала вышла Ксения Николаева. Все сразу бросились к ней.
— Не прошла.
До конца кастинга ещё есть время, да и участников становится всё больше.
— Наша идея заключается в том, что человек на столе — это правительство, которое добилось власти. И люди ругают, хают это правительство, но не задумываются о том, какими бы правителями были они, если бы оказались на их месте. Это мы показываем через смену человека на столе и так даем понять, что ничего не меняется, каждый ведет себя также, пытаясь забрать лучшее себе, захватить бразды правления. Придумали танец специально для кастинга, — объясняет Галина Межонова, руководитель театра танца и одна из участниц номера.
К семи вечера перед жюри выступили больше 80 человек. Тех, кто прошел кастинг, пока не объявили.
В прошлом году в шоу «Танцы на ТНТ» прошла 14-летняя школьница из Новосибирска — она отправилась туда, чтобы папа увидел, как она танцует.