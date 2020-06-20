— Когда увидела объявление, что это последний кастинг, что ждут участников от 16 лет, то подумала — почему бы и нет? Я не рассчитываю, что пройду. Если получится — это будет победой.



Карина честно признается, что не волнуется. Особого трепета перед популярным шоу у неё нет:

— Я не смотрела ни один сезон, так как у нас дома нет телевидения, поэтому сильно не волнуюсь. Одна подруга, узнав, что я собираюсь на кастинг, сказала: «Да ты мелкая, тебя по-любому возьмут». Но я хочу пройти не из-за возраста, а из-за своих умений.