19 июня пятница
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 5/10
usd 69.62
eur 78.29
Тема дня Гуляем по квартире в Стоквартирном доме (репортаж)

Все новости

Все новости
Ранее за получение взятки от Калюжина осудили патологоанатома из&nbsp;ГКБ № 1

Ранее за получение взятки от Калюжина осудили патологоанатома из ГКБ № 1

Заельцовский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении директора ООО «Ритуальное хозяйство» Виталия Калюжина — его обвиняют во взятке заведующему моргом в ГКБ № 1 Михаилу Козяеву.

Предполагается, что Калюжин заплатил Козяеву 294 тысяч рублей. Его судят по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Осенью несколько коллег Калюжина по похоронному бизнесу сообщили о том, что его отправили в СИЗО, но официальных комментариев об этом не появилось.

Как сообщили журналисту НГС в «Ритуальном хозяйстве», сейчас связаться с Виталием Калюжиным невозможно.

Весной суд вынес приговор 49-летнему заведующему патологоанатомическим отделением в ГКБ № 1 Михаилу Козяеву. Его признали виновным в получении взяток от похоронных фирм «Некрополь» (1 208 500 рублей) и «Ритуальное хозяйство» (294 000 рублей) за рекламу организаций перед родственниками умерших.

В октябре гендиректор ритуальной компании «Некрополь» и сын основателя Новосибирского крематория Борис Якушин заявил, что дело сфабриковано ради передела рынка:

— В любом случае, мы считаем, что это передел рынка. Весьма всё так специфически, неоднозначно. То, что само дело — оно такое, достаточно примитивное. Я в нём никак не участвую, но даже по ситуации дело само разваливается, а действия предпринимают, будто там что-то глобальное. Мы думаем, что это однозначно передел рынка, просто у нас такая специфика сама по себе. Раз в три года мы с таким стабильно сталкиваемся, — рассказал тогда Борис Якушин.

Через два месяца в здании «Некрополя» на Фрунзе случился ночной пожар, тогда почти полностью сгорел павильон похоронного дома. Борис Якушин рассказал, что за день до пожара сотрудникам «Некрополя» поступали странные звонки.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

похоронный бизнесритуальные услуги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!