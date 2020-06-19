Весной суд вынес приговор 49-летнему заведующему патологоанатомическим отделением в ГКБ № 1 Михаилу Козяеву. Его признали виновным в получении взяток от похоронных фирм «Некрополь» (1 208 500 рублей) и «Ритуальное хозяйство» (294 000 рублей) за рекламу организаций перед родственниками умерших.

В октябре гендиректор ритуальной компании «Некрополь» и сын основателя Новосибирского крематория Борис Якушин заявил, что дело сфабриковано ради передела рынка:

— В любом случае, мы считаем, что это передел рынка. Весьма всё так специфически, неоднозначно. То, что само дело — оно такое, достаточно примитивное. Я в нём никак не участвую, но даже по ситуации дело само разваливается, а действия предпринимают, будто там что-то глобальное. Мы думаем, что это однозначно передел рынка, просто у нас такая специфика сама по себе. Раз в три года мы с таким стабильно сталкиваемся, — рассказал тогда Борис Якушин.



Через два месяца в здании «Некрополя» на Фрунзе случился ночной пожар, тогда почти полностью сгорел павильон похоронного дома. Борис Якушин рассказал, что за день до пожара сотрудникам «Некрополя» поступали странные звонки.