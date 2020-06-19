Сегодня, 19 июня, Центральный районный суд арестовал директора Новосибирского промышленно-энергетического колледжа Михаила Гутенёва, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).



— В апреле 2020 года Гутенёв заключил договор с организацией, которая вела ремонт в колледже. Сумма контракта 3 миллиона рублей, Гутенёв просил 10% от стоимости выполненных работ, — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.

Представитель организации, по данным Короед, сначала заплатил Гутенёву 50 тысяч рублей, а потом решил обратиться к сотрудникам ФСБ. Оставшуюся сумму директору колледжа передали через представителей, а после задержали.