— По версии следствия, подозреваемый, заподозрив свою сожительницу в измене, решил проучить соперника. Взяв в сейфе у отца двуствольное ружье, злоумышленник пришел к дому потерпевшего и в ходе выяснения отношений произвел в него два выстрела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, а подозреваемый с места происшествия скрылся. Однако, желая скрыть следы преступления, злоумышленник вернулся и поджег дом своего обидчика, — сообщила пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию, где он дал признательные показания. Мужчину заключили под стражу, ему предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Напомним, что в конце марта Октябрьский районный суд продлил содержание под стражей Рустама Фатуллаева, подозреваемого в убийстве беременной Натальи Чернышевой. Друзья и родственники Фатуллаева рассказали, что за день до трагедии его сестра предупреждала погибшую, что от её брата лучше держаться подальше.