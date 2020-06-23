«Губернатор вышел из чата». Фантазируем, как бы выглядела переписка чиновников с народом в WhatsApp

Нет ничего более загадочного, чем решения властей об ужесточении или ослаблении карантинных мер. Когда в Новосибирске было 1–2 случаев коронавируса в сутки — власти объявили режим самоизляции и закрыли бары/рестораны. Когда количество ежедневных случаев увеличилось до 60–70 — власти продлили режим самоизоляции (но зачем-то открыли магазины площадью до 400 «квадратов»). Когда число заразившихся за сутки новосибирцев выросло до 100–110 — власти почему-то стали ослаблять режим самоизоляции. Теперь открыты все магазины с отдельным входом, а также МФЦ (последние месяцы межфункциональные центры работали в дистанционном режиме, а с 25 июня их двери снова открыты для всех желающих). Впрочем, поведение местных жителей тоже не поддается никакой логике: пока город карантинит, а в больницах умирают люди, новосибирцы устраивают шумные вечеринки в разных районах. Мы попробовали представить, как выглядела бы переписка властей, бизнесменов и простых жителей.