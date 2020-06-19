Обвиняемому в убийстве беременной сибирячки Рустаму Фатуллаеву продлили меру пресечения — об этом корреспонденту НГС рассказал его адвокат Сергей Власов.
— Выездное заседание было в психиатрической больнице, — пояснил Сергей Власов.
Адвокат подтвердил, что Фатуллаев находился в психиатрической больнице. Это, по его словам, связано с тем, что обвиняемый болен. Прокомментировать позицию своего подзащитного, уточнил защитник, он пока не может. По словам адвоката, суд принял решение о переводе Фатуллаева из психиатрической больницы в СИЗО.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал
Мы публиковали видео допроса Фатуллаева (на том суде ему избрали первую меру пресечения):
Видео: Алена Истомина
Рустама Фатуллаева подозревают в убийстве 33-летней Натальи Чернышевой. Женщина скончалась после удара ножом в спину 27 января — момент нападения попал на камеру видеонаблюдения. Сразу после трагедии Фатуллаев уехал по BlaBlaCar в Омск, где пытался спрятаться в гостинице, но его задержали.
Всё, что известно по этому делу, можно прочитать здесь.