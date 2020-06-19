«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Фатуллаеву Р. Г. меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 июля 2020 года», — говорится на сайте Октябрьского районного суда.



Мы публиковали видео допроса Фатуллаева (на том суде ему избрали первую меру пресечения):