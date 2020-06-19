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Ранее Фатуллаев признался во время суда в убийстве сибирячки&nbsp;

Ранее Фатуллаев признался во время суда в убийстве сибирячки 

Обвиняемому в убийстве беременной сибирячки Рустаму Фатуллаеву продлили меру пресечения — об этом корреспонденту НГС рассказал его адвокат Сергей Власов.

— Выездное заседание было в психиатрической больнице, — пояснил Сергей Власов.

Адвокат подтвердил, что Фатуллаев находился в психиатрической больнице. Это, по его словам, связано с тем, что обвиняемый болен. Прокомментировать позицию своего подзащитного, уточнил защитник, он пока не может. По словам адвоката, суд принял решение о переводе Фатуллаева из психиатрической больницы в СИЗО.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Фатуллаеву Р. Г. меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 июля 2020 года», — говорится на сайте Октябрьского районного суда.

Мы публиковали видео допроса Фатуллаева (на том суде ему избрали первую меру пресечения):

Видео: Алена Истомина

Рустама Фатуллаева подозревают в убийстве 33-летней Натальи Чернышевой. Женщина скончалась после удара ножом в спину 27 января — момент нападения попал на камеру видеонаблюдения. Сразу после трагедии Фатуллаев уехал по BlaBlaCar в Омск, где пытался спрятаться в гостинице, но его задержали.

Всё, что известно по этому делу, можно прочитать здесь.

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Рустам Фатуллаевубийство беременной девушки в Новосибирскесудпсихиатрическая больница
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