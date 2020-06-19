На Ленина открылась первая в Новосибирске турецкая кондитерская с пахлавой

«Босфор» — это первая попытка открыть в Новосибирске полноценную турецкую кондитерскую — с собственным залом, в отдельном помещении. Ранее такого рода продукцию можно было встретить только в торговых отделах или в качестве сладкого блюда в более крупных ресторанах или закусочных, где пахлава была только видом десерта. Например, её предлагало в своё время кафе Sofra на Красном проспекте. В целом же турецкая кухня представлена сейчас в Новосибирске, по сути, одним заведением — рестораном Iskender.



Несмотря на уникальность концепции, «Босфору» придется побороться за покупателей. Улица Ленина перенасыщена кофейнями и кондитерскими. В одном только здании «Центральной» их работает пять. Такую конкуренцию выдерживают не все. Этой весной здесь закрылась точка бийской сети «Форне».