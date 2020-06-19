На Ленина открылась первая в Новосибирске турецкая кондитерская с пахлавой

Небольшое заведение Bosphorus (Босфор) заработало сегодня, 19 июня, в здании гостиницы «Центральная» на улице Ленина. Это первая попытка в Новосибирске открыть отдельную кондитерскую такого типа.
Bosphorus занял помещение магазина элитного чая, закрывшегося здесь в конце мая. В кондитерской есть несколько столиков, но сейчас они недоступны из-за коронавирусных ограничений, торговля ведётся навынос.
Основное блюдо — пахлава разных видов, от 150 до 250 рублей за 100 граммов продукта. Кроме пахлавы можно заказать кофе по-турецки. Варят его, впрочем, не в турке джезве, а в специальном приспособлении, похожем на домашние кофеварки.
Кондитерскую открыл индивидуальный предприниматель Юсуфджон Исломединов, который занимается производством турецких лакомств в Новосибирске с 2018 года. В прошлом году у его предприятия открылась точка на Центральном рынке. Это единственный адрес, который выдает сейчас 2ГИС в Новосибирске по запросу «турецкая пахлава».
«Босфор» — это первая попытка открыть в Новосибирске полноценную турецкую кондитерскую — с собственным залом, в отдельном помещении. Ранее такого рода продукцию можно было встретить только в торговых отделах или в качестве сладкого блюда в более крупных ресторанах или закусочных, где пахлава была только видом десерта. Например, её предлагало в своё время кафе Sofra на Красном проспекте. В целом же турецкая кухня представлена сейчас в Новосибирске, по сути, одним заведением — рестораном Iskender.
Несмотря на уникальность концепции, «Босфору» придется побороться за покупателей. Улица Ленина перенасыщена кофейнями и кондитерскими. В одном только здании «Центральной» их работает пять. Такую конкуренцию выдерживают не все. Этой весной здесь закрылась точка бийской сети «Форне».