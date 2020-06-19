В Новосибирске под суд пошёл мужчина, который украл из супермаркета «Мегас» в ТРЦ «Ройял Парк» бутылку дорогого вина.



Как указано на сайте Заельцовского районного суда, инцидент случился 10 марта, обвиняемый действовал вместе с другим мужчиной. Но его подельник пока не установлен.

— Совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору. В результате указанных действий была похищена бутылка красного сухого вина «Солайя Таскана» IGT объемом 0, 5 литра, закупочная цена которого составляла 29 075 рублей 14 копеек, — говорится в сообщении суда.