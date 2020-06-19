Экс-губернатор Чувашии, подавший в суд на Путина, умер от коронавируса

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался этой ночью в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. В конце мая Игнатьева госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией. Тогда врачи диагностировали у экс-чиновника высокий процент поражения легких.



Широкую известность Игнатьеву принесла отставка с поста главы Чувашии: в январе его сняли с должности в связи с утратой доверия. Тогда за неделю Михаил Игнатьев дважды стал участником крупных скандалов: сначала призвал «мочить» журналистов, а затем заставил пожарного подпрыгнуть за ключами от новой техники.