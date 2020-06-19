На этих выходных погода будет достаточно холодной. Ночью от +3 до +8 градусов тепла. В ночь на 20 июня синоптики дают штормовое предупреждение о заморозках в Новосибирской области, добавил Ягудин. Ожидается, что температура опустится до 0... -1 градуса.

Прогноз по области

20 июня синоптики обещают самый холодный день, температура воздуха составит от +14 до +19 градусов тепла. 21 июня днём от + 20 до +25 градусов. Затем 22 июня на фоне прекращения осадков начнется повышение температуры. 22 июня ночью +9... +14 градусов тепла. Днём будет повышение до +23... +28 градусов.

— Мы попадем в теплый сектор следующего циклона, который перемещается по северу Западной Сибири. Есть шансы, что потепление продолжится и 23 июня, днём, воздух прогреется до +24... +29 градусов, — отметил Ренад Ягудин.

Потом снова возобновятся осадки с атмосферными фронтами, грозами и порывистым ветром.

Осадки ожидаются в ближайшие сутки. 21 и 22 июня осадки маловероятны. 24 июня также есть вероятность дождя.

Максимальная температура будет 26 и 27 июня — температура может повыситься до +27... +32 градусов по области. Потом в конце месяца будет понижение температуры.