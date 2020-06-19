Синоптики подготовили прогноз погоды — на выходных в Новосибирске вероятны дожди и грозы с порывистым ветром. Также в Гидрометцентре рассказали, что третья декада июня в этом году будет холодной.
О прогнозе на декаду
— На третью декаду мы дали температурный фон около и ниже нормы до 1 градуса. Июнь нас не балует волнами жаркой погоды, потому что чередуются массы холодные с отдельными прорывами тепла. Сейчас идёт процесс вторжения холодных масс с северо-запада из района Северного Урала и Северо-Западной Сибири. Вторжение происходит на фоне облачной погоды с ливнями, грозами, порывистым ветром, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
На этих выходных погода будет достаточно холодной. Ночью от +3 до +8 градусов тепла. В ночь на 20 июня синоптики дают штормовое предупреждение о заморозках в Новосибирской области, добавил Ягудин. Ожидается, что температура опустится до 0... -1 градуса.
Прогноз по области
20 июня синоптики обещают самый холодный день, температура воздуха составит от +14 до +19 градусов тепла. 21 июня днём от + 20 до +25 градусов. Затем 22 июня на фоне прекращения осадков начнется повышение температуры. 22 июня ночью +9... +14 градусов тепла. Днём будет повышение до +23... +28 градусов.
— Мы попадем в теплый сектор следующего циклона, который перемещается по северу Западной Сибири. Есть шансы, что потепление продолжится и 23 июня, днём, воздух прогреется до +24... +29 градусов, — отметил Ренад Ягудин.
Потом снова возобновятся осадки с атмосферными фронтами, грозами и порывистым ветром.
Осадки ожидаются в ближайшие сутки. 21 и 22 июня осадки маловероятны. 24 июня также есть вероятность дождя.
Максимальная температура будет 26 и 27 июня — температура может повыситься до +27... +32 градусов по области. Потом в конце месяца будет понижение температуры.
Прогноз по Новосибирску
20 и 21 июня ночью в городе температура будет не выше +7 градусов. Днем 20 июня около +16 градусов. 21 июня ожидается до +21 градуса. 22 июня ночью в Новосибирске будет +11 градусов и днем ожидается до +25 градусов тепла.
На выходных новосибирцев ждет солнечное затмение и самый длинный день в году.