Вчера, 18 июня, в Октябрьском районе Новосибирска у входа в подземную парковку высотки на улице Ипподромской нашли мертвого мужчину.
— 18 июня утром при входе в подвальное помещении одного из домов на улице Ипподромской было обнаружено тело мужчины 1949 года рождения, без признаков криминальной смерти. По данному факту следователями СКР проводится процессуальная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО.
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Сегодня стало известно о том, что новосибирскому тревел-блогеру Анатолию Гомзякову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) — информацию об этом подтвердил НГС адвокат обвиняемого.