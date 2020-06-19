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Сегодня стало известно о том, что новосибирскому тревел-блогеру Анатолию Гомзякову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) — информацию об этом подтвердил НГС адвокат обвиняемого.