В Новосибирске нашли проектировщика для бассейна на Воинской, который закрыт уже 8 лет

Электронный аукцион провели 17 июня. В качестве подрядчика выбрали компанию ООО «Проектные технологии», которая предложила выполнить работы за 5,1 млн рублей.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», эта фирма занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и техническими консультациями в этих областях.



При этом стоимость строительства объекта во время реконструкции оценивается в 650 миллионов рублей.



В Министерстве строительства Новосибирской области НГС сообщили, что сам бассейн на Воинской построили в 1967 году, но здание не используется с 2012 года. Ранее НГС писал о том, что помещение закрыли «по причине аварийного состояния ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем». При этом после техническое обследование показало, что фундамент и основные конструкции находятся в удовлетворительном состоянии.

— Реконструкция объекта предусмотрена в Законе об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и технологическим заданием от Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, — сообщил НГС региональный Минстрой.