В Новосибирске нашли проектировщика для бассейна на Воинской, который закрыт уже 8 лет

В Новосибирске выбрали подрядчика, который сделает проект реконструкции бассейна «Спортивный клуб армии» (СКА) на улице Воинской.
Аукцион на работы объявили в мае, заказчик — Министерство строительства Новосибирской области. Максимальную стоимость проекта оценили в 10,5 млн рублей.
— Требуется выполнить проектную и рабочую документацию по объекту «Реконструкция бассейна с ванной 50 х 21 м по улице Воинской в Новосибирске» для приведения в соответствие действующим нормам СанПиН, СП и другим нормативным документам, — говорится в документации о торгах, которую разместили на сайте госзакупок.
Электронный аукцион провели 17 июня. В качестве подрядчика выбрали компанию ООО «Проектные технологии», которая предложила выполнить работы за 5,1 млн рублей.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», эта фирма занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и техническими консультациями в этих областях.
При этом стоимость строительства объекта во время реконструкции оценивается в 650 миллионов рублей.
В Министерстве строительства Новосибирской области НГС сообщили, что сам бассейн на Воинской построили в 1967 году, но здание не используется с 2012 года. Ранее НГС писал о том, что помещение закрыли «по причине аварийного состояния ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем». При этом после техническое обследование показало, что фундамент и основные конструкции находятся в удовлетворительном состоянии.
— Реконструкция объекта предусмотрена в Законе об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и технологическим заданием от Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, — сообщил НГС региональный Минстрой.
Подрядчик должен будет проверить существующее здание на соответствие регламенту Всероссийской организации плавания, предусмотреть в проекте размещение витражей, размещение стартовых тумб и проработать прочие технические решения. Предполагается, что после реконструкции в бассейне будет трибуна на 250 мест.
— Средняя вертикальная освещенность в помещении с чашей бассейна должна соответствовать требованиям для проведения соревнований всероссийского уровня и отвечать всем строительным нормам и правилам, — говорится в документации.
Подрядчик должен будет подготовить проект в течение полугода. Уже после этого станут известны сроки реконструкции.
Ремонт бассейна СКА власти запланировали ещё в 2013 году. Тогда предполагалось, что на работы потребуется 120–130 млн рублей.