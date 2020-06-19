В Новосибирской области еще два человека скончались от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона. Это были мужчины 69 и 80 лет.

Всего за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 108 жителей региона.

Накануне мы публиковали разбор методички Минздрава по подсчету статистики коронавируса, которая у многих вызывает подозрения. На прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан — он заметил, что статистика смертности от коронавируса COVID-19 в России сложна для понимания. По его мнению, российские власти должны пересмотреть способы выявления и отчетности по летальным исходам, так как низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится, по словам Райана, «необычно».

