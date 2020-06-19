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Всего в регионе за весь период эпидемии зарегистрировано 65 летальных случаев, причиной которых стал коронавирус

Всего в регионе за весь период эпидемии зарегистрировано 65 летальных случаев, причиной которых стал коронавирус

В Новосибирской области еще два человека скончались от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона. Это были мужчины 69 и 80 лет.

Всего за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 108 жителей региона.

Накануне мы публиковали разбор методички Минздрава по подсчету статистики коронавируса, которая у многих вызывает подозрения. На прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан — он заметил, что статистика смертности от коронавируса COVID-19 в России сложна для понимания. По его мнению, российские власти должны пересмотреть способы выявления и отчетности по летальным исходам, так как низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится, по словам Райана, «необычно».

Вчера оперштаб отчитывался об одной умершей — женщине 78 лет. А в начале недели стало известно сразу о о трёх смертельных случаях: умерли мужчины в возрасте 64 и 65 лет и 69-летняя женщина. Глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов в понедельник заявил, что Новосибирск практически вышел на плато по коронавирусу.

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