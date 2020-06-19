По данным оперативного штаба на утро 19 июня, в Новосибирской области зарегистрировали 108 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Еще 128 пациентов выздоровели.
— Всего в регионе зарегистрировано 4819 случаев COVID-19, за все время выздоровели 2630 пациентов, — сообщили в оперштабе.
Скончались два пациента — мужчины в возрасте 69 и 80 лет. Всего в регионе за весь период эпидемии зарегистрировано 65 летальных случаев, причиной которых стал коронавирус. В отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ — 19 пациентов. В детскую больницу № 3 госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2062. В больницы районов области госпитализированы 407 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 168 736 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 580 жителей региона, 23 249 человек сняты с наблюдения.
Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 996 обращений, госпитализированы 46 пациентов.
Ранее мы писали о подозрительной стабильности статистики заболевших и умерших от коронавируса в Новосибирской области.