По данным оперативного штаба на утро 19 июня, в Новосибирской области зарегистрировали 108 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Еще 128 пациентов выздоровели.



— Всего в регионе зарегистрировано 4819 случаев COVID-19, за все время выздоровели 2630 пациентов, — сообщили в оперштабе.

Скончались два пациента — мужчины в возрасте 69 и 80 лет. Всего в регионе за весь период эпидемии зарегистрировано 65 летальных случаев, причиной которых стал коронавирус. В отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ — 19 пациентов. В детскую больницу № 3 госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

