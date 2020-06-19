«Игра в солдатики»: колонка о бессмысленных тратах на парад Победы, на который пустят всего 28 человек

В Новосибирске наблюдается определенный рост заболеваемости, его нельзя отменить каким-то указом, приказом, распоряжением или благими пожеланиями. И очень странно, что массовое мероприятие было намечено на этот период. Я помню, что Анатолий Евгеньевич Локоть перед 9 Мая говорил, что мы парад проведем в любом случае. Но мне такой подход абсолютно не понятен. Зачем это делать именно сейчас?



По данным на 19 июня, коронавирусной инфекцией заразились 4819 новосибирцев. Каждый день выявляют по 100–110 новых больных. При этом увеличилась летальность. Ежедневно умирают по 1–3 человека.

Я считаю, что в условиях сегодняшней ситуации — даже не столько пандемии, а общего финансового состояния (сколько людей у нас пострадало от кризиса!) — надо помогать, прежде всего, тем, кто сейчас находится в тяжелой ситуации. Парады важны, но они могут подождать. Ничего страшного с нами не случится. Тем более сейчас парад по сути будет проведен для узкой группы лиц. Давайте не будем играть в солдатики, а поможем людям и проведём парад для всех в то время, когда это не будет представлять опасности ни для жителей Новосибирска, ни для тех, кто будет идти в строю, ни для тех, кто будет обеспечивать безопасность, то есть для правоохранительных органов. Проводить парад для мэра — это, мне кажется, как-то чересчур, перебор. Я уважаю Анатолия Евгеньевича Локтя, но до парадов всё-таки рано ему.

