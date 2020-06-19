«Игра в солдатики»: колонка о бессмысленных тратах на парад Победы, на который пустят всего 28 человек

Парад Победы в этом году пройдет максимально странно: на трибунах будет всего 28 человек — мэр Новосибирска Анатолий Локоть, официальные лица и почётные гости (улицы для горожан перекроют). Журналистов на парад также — впервые за всю историю — не пустят (мол, вдруг заразятся сами или кого-то заразят). А военные тем временем промаршируют перед скромной толпой городских випов без масок — такое решение приняло Минобороны. Все остальные горожане смогут посмотреть парад онлайн — по телевизору или компьютеру/телефону, где есть выход в интернет. Общественник и председатель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов сделал запрос в мэрию, чтобы выяснить, сколько денег потратят на такой парад Победы в Новосибирске 24 июня и кто сможет на нём присутствовать. Выяснилось, что из городского бюджета выделили почти 1,5 миллиона рублей. Общественник считает такие траты и само мероприятие излишними (и несвоевременными). Почему — читайте в его авторской колонке.
В Новосибирске наблюдается определенный рост заболеваемости, его нельзя отменить каким-то указом, приказом, распоряжением или благими пожеланиями. И очень странно, что массовое мероприятие было намечено на этот период. Я помню, что Анатолий Евгеньевич Локоть перед 9 Мая говорил, что мы парад проведем в любом случае. Но мне такой подход абсолютно не понятен. Зачем это делать именно сейчас?
По данным на 19 июня, коронавирусной инфекцией заразились 4819 новосибирцев. Каждый день выявляют по 100–110 новых больных. При этом увеличилась летальность. Ежедневно умирают по 1–3 человека.
Я считаю, что в условиях сегодняшней ситуации — даже не столько пандемии, а общего финансового состояния (сколько людей у нас пострадало от кризиса!) — надо помогать, прежде всего, тем, кто сейчас находится в тяжелой ситуации. Парады важны, но они могут подождать. Ничего страшного с нами не случится. Тем более сейчас парад по сути будет проведен для узкой группы лиц. Давайте не будем играть в солдатики, а поможем людям и проведём парад для всех в то время, когда это не будет представлять опасности ни для жителей Новосибирска, ни для тех, кто будет идти в строю, ни для тех, кто будет обеспечивать безопасность, то есть для правоохранительных органов. Проводить парад для мэра — это, мне кажется, как-то чересчур, перебор. Я уважаю Анатолия Евгеньевича Локтя, но до парадов всё-таки рано ему.
Если парад проводить, то проводить для всех — и не онлайн, это всё-таки не то, а вживую. Если для всех парад проводить нельзя, то давайте не будем тратить деньги на то, что никто не увидит. Давайте эти деньги потратим на ветеранов, которых осталось не так много, окажем им какую-то помощь, окажем помощь тем, кто пострадал от кризиса.
Обеспечить безопасность невозможно просто по определению, прежде всего, для тех, кто участвует. Они же не будут ходить в масках и средствах защиты — это будет выглядеть глупо и смешно. Да и простые люди все равно подойдут — неужели полиция будет их отгонять? Вряд ли. Значит, возможно массовое скопление людей. Вот вам и риск заболеваемости. Можем получить вспышку. Салют — пожалуйста. Его можно посмотреть из собственного двора, из окна. Почему нет.
Если произойдёт вспышка заболеваемости, то, думаю, никто не понесет ответственности. Мы в свое время подавали заявление в прокуратуру из-за столпотворений в московском метро после введения электронных пропусков, люди не могли пройти через турникеты и там образовалась давка. Насколько я помню, там особо никого не наказали. Помню, что на репетиции парада в Москве перед 9 Мая, который в итоге отменили, тоже заболели курсанты. И тоже мы не слышали, чтобы кто-то был привлечён хотя бы к дисциплинарной ответственности. Я сомневаюсь, что в нашем случае найдутся ответственные. Солдаты исполняют приказ. Если приказ — идти на парад, значит, надо идти на парад. Мы же, как гражданские люди, можем задать вопрос — надо ли это вообще в текущей ситуации? Те люди, которые будут находиться на трибуне, меня меньше всех беспокоят. Я думаю, они всегда смогут защититься от коронавируса, у них всё будет хорошо, в отличие от обычных граждан.
Я считаю, что парад — это важное мероприятие. Парад в честь Победы в Великой Отечественной войне — это, безусловно, то, что объединяет людей, но этот парад нельзя проводить кулуарно для начальства, а нужно проводить для всех. Если вы не можете обеспечить безопасность для участников парада и зрителей, то не надо проводить. Собственно, вот вся моя позиция.
Кстати, незадолго до 9 мая мэр Новосибирска назвал проведение парада боевой задачей, которую нужно выполнить в любых условиях.
Как вы относитесь к проведению 24 июня парада Победы в Новосибирске?
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