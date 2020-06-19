В ресторанном дворике на Ленина снова нашли нарушения

В одном из заведений в ресторанном дворике Новосибирска снова нашли нарушения ограничительных мер.
— 17 июня нарушение масочного режима сотрудниками организации и розничная продажа алкогольной продукции навынос выявлены в баре Why think just drink, — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.
После этого Минпромторг региона возбудил административное производство по ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при ЧС и угрозе её возникновения).
Минпромторг, полиция, Роспотребнадзор и мэрия провели совещание с предпринимателями ресторанного дворика и бара FRY.
— Представители ведомств напомнили о неукоснительном соблюдении правил поведения во время режима повышенной готовности, а также о запрете торговли алкогольной продукцией навынос в предприятиях общественного питания, — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе правительства рассказали о других проверках, которые проходили 15, 16 и 17 июня.
Нарушения масочного режима выявили в пекарне «Людовик» в Октябрьском районе Новосибирска — там без маски находился продавец, который обслуживал покупателей. Похожее нарушение нашли в канцелярском магазине «Партнер» в Ленинском районе — они обслуживали покупателя без маски. По факту нарушений возбуждены административные производства по ст. 20.6.1. КоАП РФ.
Сотрудник бара «Еда» на Писарева в Центральном районе также не носил маску, кроме того, Роспотребнадзор выявил в заведении санитарные нарушения. Возбуждены административное производство по статье 6.3. КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и по ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ.
В «Ярче» выявили нарушения СанПиН: помещения плохо убирались, дезинфицирующее средство было с истекшим сроком годности, а в помещениях отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха. Аналогичные нарушения обнаружены в филиале сети магазинов «Мария-Ра». Роспотребнадзор возбудил административные производства по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.
Причиной тотальных проверок ресторанного дворика стали публикации в соцсетях и СМИ о многолюдной вечеринке, которая проходила там ещё весной.
Самый большой штраф, который наложили на заведения ресторанного дворика, — 40 тысяч рублей на бар Crafty Radler. Именно он стал центром вечеринки.