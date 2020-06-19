В ресторанном дворике на Ленина снова нашли нарушения

— Представители ведомств напомнили о неукоснительном соблюдении правил поведения во время режима повышенной готовности, а также о запрете торговли алкогольной продукцией навынос в предприятиях общественного питания, — говорится в сообщении.



Также в пресс-службе правительства рассказали о других проверках, которые проходили 15, 16 и 17 июня.



Нарушения масочного режима выявили в пекарне «Людовик» в Октябрьском районе Новосибирска — там без маски находился продавец, который обслуживал покупателей. Похожее нарушение нашли в канцелярском магазине «Партнер» в Ленинском районе — они обслуживали покупателя без маски. По факту нарушений возбуждены административные производства по ст. 20.6.1. КоАП РФ.

Сотрудник бара «Еда» на Писарева в Центральном районе также не носил маску, кроме того, Роспотребнадзор выявил в заведении санитарные нарушения. Возбуждены административное производство по статье 6.3. КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и по ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ.