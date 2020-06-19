Трагедия произошла ночью 2 апреля. Анатолий Гомзяков пришёл в гости к своему интернет-знакомому Алексею Хребтову. Они общались по Instagram, но лично встретились в первый раз. Мужчины всю ночь вдвоём выпивали, а утром Хребтова нашли мёртвым под окнами своего дома. Гомзяков сразу заявил, что после пьянки уснул, а когда проснулся — не обнаружил Хребтова в квартире.

Сначала ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 111 УК РФ (нанесение тяжких телесных повреждений), 15 июня его поместили в СИЗО, а сегодня стало известно о переквалификации дела на более тяжкую статью — по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В Instagram развернулась кампания в поддержку Анатолия: его знакомые и друзья не верят в его виновность и пытаются добиться оправдания. Девушка и адвокат Гомзякова считают, что блогер стал жертвой полицейского произвола, он ничего не видел и не слышал, потому что спал пьяным. В то же время родственники погибшего Хребтова утверждают, что у следователей достаточно доказательств вины Гомзякова. НГС узнал все детали запутанного уголовного дела.