Как мошенники крадут деньги во время пандемии — раскрываем пять популярных схем. Онлайн-хроника

Еще один человек скончался от коронавируса, а 107 человек заразились инфекцией за прошлые сутки в Новосибирской области. Пугающая стабильность продолжает сохраняться — каждый день в регионе выявляют чуть более сотни новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и от одного до трех (чаще всего двое) умерших. Мы разобрали вместе с врачами методичку минздрава, чтобы понять, как в России считают смерти от COVID-19.



Не щадит коронавирус и медиков. Минздрав НСО проверил на антитела более пяти тысяч своих сотрудников. Мы узнали, сколько тестов дали положительный результат. Также в министерстве рассказали, что в Новосибирске коронавирусом заразились почти 80 сотрудников инфекционных госпиталей.

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