Как мошенники крадут деньги во время пандемии — раскрываем пять популярных схем. Онлайн-хроника

Сегодня в рубрике «Классно на даче» мы решили вспомнить наш материал про остров Кудряш. Это необычное место находится недалеко от центра, но добраться туда можно только на лодке. С одной стороны — сложно, с другой — романтика. Несмотря на все сложности с доставкой стройматериалов, на острове умудрились построить больше тысячи дач. Все минусы жизни на острове перекрывает главный плюс — отсутствие машин, а как следствие — тишина и свежий воздух. Летом песчаные пляжи и чистая Обь привлекают «заезжих чаек» — так местные жители называют туристов, которые массово высаживаются на берегу в выходные. Как живут дачники на острове посреди Оби — в материале Анны Богдановой.
Тем временем солнце пытается пробиться сквозь тучи и есть вероятность, что погода все-таки наладится. Кстати, о погоде — сегодня в городе ожидается небольшой дождь, днем температура воздуха составит +15 градусов, вечером +11, а в ночь на субботу — от +7 до +10. Несмотря на попытки солнца, синоптики обещают нам пасмурный день.
После трёх месяцев самоизоляции (многие ведь до сих пор её соблюдают) нестерпимо хочется пойти хотя бы куда-нибудь. НГС решил водить своих читателей в гости к интересным людям, которые смогли сделать из стандартных квартир интересное жилье. И первым нашим героем стала руководитель сети кондитерских Kuzina Евгения Головкова со своей квартирой в знаменитом Стоквартирном доме на Красном проспекте. Обозреватель НГС Стас Соколов побывал на кухне у Евгении, посмотрел на квартиру с необычной планировкой и попробовал пару летних блюд из того, что нашлось в её холодильнике.
Мошенники атакуют! На самоизоляции они, кажется, устраивают круглосуточные мозговые штурмы, чтобы вытянуть из вас лишние сто рублей. Но вы не такие, вы не попадетесь! И все же на всякий случай мы собрали несколько популярных схем, чтобы вы с первых слов понимали, что вас хотят обмануть.
Посмотрим ситуацию на дорогах. Почти половина девятого утра и уже пробки! Заторы образовались в привычных местах — люди едут на работу и по делам.
«Список книг, как гильотина» — так описывает отношение школьников к чтению на лето доктор филологических наук, мама двоих детей Евгения Горина. Каникулы уже в самом разгаре, но учителя до сих пор забрасывают школьников заданиями: от конкурсов рисунков до классики летнего образования — списка литературы. Учителя настаивают, дети сопротивляются, родители и понимают, что образование важно, но и контролировать постоянно сил уже не находят. Вместе с учителями, психологами и родителями мы размышляем, как быть в этой ситуации.
В центре города начался сильный дождь. Не забудьте зонтики!
Мы сделали страницу памяти пяти умерших от коронавируса новосибирских медиков
Пять новосибирских медработников скончались от коронавируса за время пандемии. Приносим соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Мы сделали страницу памяти на основе известной нам информации. Кто эти люди, кем они работали и как заболели — рассказываем всё, что известно про этих врачей и медсестер, чтобы их никто никогда не забыл.
Первым медработником в Новосибирской области, чью жизнь унес коронавирус, стала врач-рентгенолог Неля Щеглова из областной больницы. Она заболела ещё в апреле и сразу ушла на больничный. А когда её госпитализировали, то к ней несколько дней не подходили врачи — соседка по палате даже писала жалобу в Минздрав. Подробнее читайте здесь.
За окошком пасмурно, прохладно и идет дождь. В такую погоду больше всего хочется остаться в теплой постели, а не срываться с утра пораньше куда-то по делам. Но сегодня пятница, последний день перед выходными, так что осталось совсем чуть-чуть. Мы в вас верим!
Всем доброе утро, дорогие читатели! С вами я, Вероника Барашкова, и сегодня мы вместе будем следить за жизнью Новосибирска и горожан и, конечно, за ситуацией с коронавирусом.
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