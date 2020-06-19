«Чтобы понимали муки и трудности»: президент Путин написал статью о Второй мировой войне

Американское издание The National Interest опубликовало статью, написанную самим Владимиром Путиным. В тексте президент России говорит о Второй мировой войне и о том, почему в России продолжают праздновать День Победы как самый большой праздник в стране. Вся статья на английском языке, прочитать её полностью можно по ссылке.
— Для моих родителей война означала ужасные испытания блокады Ленинграда, где умер мой двухлетний брат Витя. Это было место, где моей маме чудом удалось выжить. Мой отец, несмотря на то, что он освобожден от действительной службы, вызвался защищать свой родной город. Он принял то же решение, что и миллионы советских граждан. Он воевал на Невском Пятачке и был тяжело ранен. И чем больше лет проходит, тем больше я чувствую необходимость поговорить с родителями и узнать больше о военном периоде их жизни. Однако у меня больше нет возможности сделать это. Вот почему я дорожу в своем сердце этими разговорами с отцом и матерью на эту тему, а также их маленькими эмоциями, — пишет президент о том, как война коснулась его семьи.
Владимир Путин утверждает, что важно, чтобы наши дети и внуки «понимали муки и трудности, которые пришлось пережить их предкам».
— Я часто задаюсь вопросом: что бы делало сегодняшнее поколение? Как оно будет действовать в кризисной ситуации? Я вижу молодых врачей, медсестер, иногда молодых выпускников, которые отправляются в «красную зону», чтобы спасти жизни. Я вижу наших военнослужащих, которые борются с международным терроризмом на Северном Кавказе и до самого конца сражались в Сирии. Они такие молодые, — пишет Путин. — Но все они доказали, что заслужили унаследовать подвиг воинов нашей Родины, защищавших ее в годы Великой Отечественной войны. Вот почему я уверен, что одной из характерных черт народов России является выполнение своего долга — не жалей себя, когда того требуют обстоятельства.
Также в статье президент пишет о том, что коренные причины Второй мировой войны связаны с решениями, принятыми после Первой мировой войны, и говорит о тех ролях, которые сыграли другие страны в ходе войны.