Путин присудил Госпремии в области науки и технологий троим учёным из Новосибирска

В четверг, 18 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственных премий в области науки и технологий 2019 года — в список попали трое новосибирских ученых, сотрудников СО РАН.
— Присудить Государственные премии Российской Федерации в области науки и технологий 2019 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий <…> Предтеченскому Михаилу Рудольфовичу, академику Российской академии наук, заведующему научно-исследовательской лабораторией физико-химических процессов в энергетики федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук, Марковичу Дмитрию Марковичу, академику Российской академии наук, директору того же учреждения, Меледину Владимиру Генриевичу, доктору технических наук, главному научному сотруднику того же учреждения, — за создание основ мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок и научное обоснование новых методов диагностики неравновесных систем и управления ими, — говорится в тексте указа.
Михаил Рудольфович Предтеченский окончил физико-технический факультет Новосибирского электротехнического института в 1980 году, затем, в 1985 году, — аспирантуру НГУ. В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1994 году — докторскую. Работает в Сибирском отделении с 1980 года. С 1997 года — директор Международного научного центра по теплофизике и энергетике при Институте теплофизики СО РАН. В 2016 году избран академиком РАН.
Дмитрий Маркович Маркович в 1984 году окончил физический факультет КГУ. В 1995 году возглавил лабораторию физических основ энергетических технологий, затем руководил отделом теплоэнергетики. С 2002 года — заместитель директора по научной работе Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН, а в 2017 году назначен директором института. В 2003 году защитил докторскую диссертацию.
Владимир Генриевич Меледин в 1981 году окончил физический факультет НГУ, аспирантуру ИАиЭ СОАН СССР — в 1986. Защитил кандидатскую в 1989-м, докторскую — в 1996-м. Эксперт РАН с 2016 года, член Высшего инженерного совета России, главный научный сотрудник Института теплофизики СО РАН.
В конце мая президент наградил четверых новосибирцев — в список наград попал общественный деятель, доктор наук и глава соцзащиты Ленинского района.