Путин присудил Госпремии в области науки и технологий троим учёным из Новосибирска

Михаил Рудольфович Предтеченский окончил физико-технический факультет Новосибирского электротехнического института в 1980 году, затем, в 1985 году, — аспирантуру НГУ. В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1994 году — докторскую. Работает в Сибирском отделении с 1980 года. С 1997 года — директор Международного научного центра по теплофизике и энергетике при Институте теплофизики СО РАН. В 2016 году избран академиком РАН.

Дмитрий Маркович Маркович в 1984 году окончил физический факультет КГУ. В 1995 году возглавил лабораторию физических основ энергетических технологий, затем руководил отделом теплоэнергетики. С 2002 года — заместитель директора по научной работе Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН, а в 2017 году назначен директором института. В 2003 году защитил докторскую диссертацию.

Владимир Генриевич Меледин в 1981 году окончил физический факультет НГУ, аспирантуру ИАиЭ СОАН СССР — в 1986. Защитил кандидатскую в 1989-м, докторскую — в 1996-м. Эксперт РАН с 2016 года, член Высшего инженерного совета России, главный научный сотрудник Института теплофизики СО РАН.