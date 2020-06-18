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За сутки в Новосибирской области выписали 113 пациентов с отрицательными контрольными тестами на коронавирус<br>

За сутки в Новосибирской области выписали 113 пациентов с отрицательными контрольными тестами на коронавирус

В четверг, 18 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 107 новых случаях заболевания коронавирусом. Ещё один человек скончался. За всё время пандемии в регионе выявлено 4711 пациентов с COVID-19, 2502 из которых выздоровели, а 63 умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за сутки:

НГС продолжает вести хронику событий в режиме онлайн.

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