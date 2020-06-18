В четверг, 18 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 107 новых случаях заболевания коронавирусом. Ещё один человек скончался. За всё время пандемии в регионе выявлено 4711 пациентов с COVID-19, 2502 из которых выздоровели, а 63 умерли.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за сутки:
- вместе с врачами разбираем методичку Минздрава, чтобы понять, как в России считают смерти от COVID-19;
- в Новосибирской области ещё один человек умер из-за коронавируса;
- волонтёр-расследователь Юлия Дрокова выяснила, кто те люди и компании, что получают благодаря пандемии коронавируса многомиллионные контракты;
- с начала пандемии в России умерли 489 медиков, заразившихся коронавирусной инфекцией;
- российскую вакцину от коронавируса ввели первым 18 добровольцам;
- Минздрав НСО проверил на антитела более пяти тысяч своих сотрудников. Мы узнали, сколько тестов дали положительный результат;
- Минздрав рассказал, что в Новосибирске коронавирусом заразились почти 80 сотрудников инфекционных госпиталей.
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