Новосибирский блогер и видеограф Станислав Ражев снял на видео необычную речку Коён в Искитимском районе. Роликом он поделился на своём YouTube-канале. Как рассказал сам Станислав, такое видео он сделал почти случайно.
— Спонтанная поездка, хотел поснимать журавлей или аистов, но батарейки не зарядил, поэтому просто прокатился на лодке, природу поснимал. Это хорошее место. Тихое, спокойное и находится недалеко от Новосибирска. Там живет много разных птиц и животных, — поделился блогер с корреспондентом НГС.
Станислав Ражев
Станислав Ражев уточнил, что река находится неподалеку от Бердска, примерно в 30–40 километрах от центра Новосибирска.
— Рыбы, аисты, выдры и непередаваемо вкусный воздух. Можно проехать как на лодке, так и на машине, — добавил он.
В конце мая Станислав Ражев снял на видео необычный водопад возле села Медведское на реке Шипуниха.