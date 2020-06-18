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С высоты река Коён похожа на извивающуюся змею

С высоты река Коён похожа на извивающуюся змею

Новосибирский блогер и видеограф Станислав Ражев снял на видео необычную речку Коён в Искитимском районе. Роликом он поделился на своём YouTube-канале. Как рассказал сам Станислав, такое видео он сделал почти случайно.

— Спонтанная поездка, хотел поснимать журавлей или аистов, но батарейки не зарядил, поэтому просто прокатился на лодке, природу поснимал. Это хорошее место. Тихое, спокойное и находится недалеко от Новосибирска. Там живет много разных птиц и животных, — поделился блогер с корреспондентом НГС.

Станислав Ражев

Станислав Ражев уточнил, что река находится неподалеку от Бердска, примерно в 30–40 километрах от центра Новосибирска.

— Рыбы, аисты, выдры и непередаваемо вкусный воздух. Можно проехать как на лодке, так и на машине, — добавил он.

В конце мая Станислав Ражев снял на видео необычный водопад возле села Медведское на реке Шипуниха.

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рекафотографновосибирский блогер
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