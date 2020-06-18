Новосибирский блогер и видеограф Станислав Ражев снял на видео необычную речку Коён в Искитимском районе. Роликом он поделился на своём YouTube-канале. Как рассказал сам Станислав, такое видео он сделал почти случайно.



— Спонтанная поездка, хотел поснимать журавлей или аистов, но батарейки не зарядил, поэтому просто прокатился на лодке, природу поснимал. Это хорошее место. Тихое, спокойное и находится недалеко от Новосибирска. Там живет много разных птиц и животных, — поделился блогер с корреспондентом НГС.