Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру «Телеграм». Об этом говорится сообщении ведомства.

— Позитивно оцениваем высказанную основателем «Телеграм» готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру, — отмечается в сообщении. — Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.