В Новосибирске трамвай №13 сбил 50-летнего мужчину, когда он перебегал пути. Пострадавший скончался.
— Трамвай номер 13 двигался по улице Воинской со стороны улицы Гурьевская в сторону улицы Никитина. В пути следования у дома 110 совершил наезд, вне зоны пешеходного перехода, на мужчину лет 50. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Как сообщили НГС в службе аварийных комиссаров «Альянс», трамвай сбил мужчину, когда тот перебегал через пути.
На месте работает экипаж ГИБДД, обстоятельства выясняются.
ОБВНОВЛЕНО:
— Мужчина переходил дорогу, трамвай ехал на довольно быстрой скорости. Водитель сигналил, но он не отреагировал никак. То есть был довольно долгий гудок, а тормоза у трамвая, видимо, старые — не тормозят так быстро, как должны. Трамвай остановился, а мужчина оказался под ним. Потом один парень потрогал пульс пострадавшего — сказал, что он еще был. Через, наверное, минут десять уже не было. Возможно, он не увидел, что трамвай ехал — это случилось в мгновение. Люди некоторые подумали, что специально под трамвай пошёл, — рассказала корреспонденту НГС очевидица происшествия Наталья.
Если вам известны обстоятельства этой трагедии, вы знаете погибшего или водителя трамвая, то сообщите об этом по телефону 8 953 775–22–29 (Telegram или WhatsApp) нашему криминальному журналисту Алёне Истоминой, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщить новость» на нашем сайте.
Самая громкая история с трамваем № 13 произошла в апреле 2012 года. Тогда из-за неисправности трамвая водителя Ольгу Докучаеву выбросило из кабины, а вагон продолжил движение. Неуправляемый трамвай протаранил три автомобиля, без водителя он проехал около четырех километров. Женщина-водитель одного из автомобилей, который попался на пути «тринадцатого», получила серьезную травму и лишилась впоследствии зрения, а у ее пассажира был перелом предплечья.