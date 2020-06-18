На месте работает экипаж ГИБДД, обстоятельства выясняются.

ОБВНОВЛЕНО:

— Мужчина переходил дорогу, трамвай ехал на довольно быстрой скорости. Водитель сигналил, но он не отреагировал никак. То есть был довольно долгий гудок, а тормоза у трамвая, видимо, старые — не тормозят так быстро, как должны. Трамвай остановился, а мужчина оказался под ним. Потом один парень потрогал пульс пострадавшего — сказал, что он еще был. Через, наверное, минут десять уже не было. Возможно, он не увидел, что трамвай ехал — это случилось в мгновение. Люди некоторые подумали, что специально под трамвай пошёл, — рассказала корреспонденту НГС очевидица происшествия Наталья.

Если вам известны обстоятельства этой трагедии, вы знаете погибшего или водителя трамвая, то сообщите об этом по телефону 8 953 775–22–29 (Telegram или WhatsApp) нашему криминальному журналисту Алёне Истоминой, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщить новость» на нашем сайте.

Самая громкая история с трамваем № 13 произошла в апреле 2012 года. Тогда из-за неисправности трамвая водителя Ольгу Докучаеву выбросило из кабины, а вагон продолжил движение. Неуправляемый трамвай протаранил три автомобиля, без водителя он проехал около четырех километров. Женщина-водитель одного из автомобилей, который попался на пути «тринадцатого», получила серьезную травму и лишилась впоследствии зрения, а у ее пассажира был перелом предплечья.