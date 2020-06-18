В Новосибирской области коронавирус выявлен минимум у 549 работников медицинских учреждений, но профзаболеванием признаны далеко не все случаи.



НГС запросил информацию в региональном Минздраве о том, сколько среди заболевших тех, кто работает именно в инфекционных госпиталях. Больше всего заражённых оказалось в госпитале, который работает на базе больницы № 11 — там диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили у 50 сотрудников.

В инфекционке на базе городской клинической больницы № 25 зарегистрировано 28 случаев заражения среди персонала. Один врач — 49-летний заведующий патолого-анатомическим отделением Илья Жарков — умер. По словам близких, он три недели вскрывал тела заражённых. И, видимо, заразился сам.