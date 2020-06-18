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Регистратура госпиталя на базе 11-й больницы. Защитная экипировка не всегда спасает врачей от заражения. Впрочем, больничное руководство считает, что медработники могут заражаться не только в медучреждениях, но и, например, в общественном транспорте или магазинах

Регистратура госпиталя на базе 11-й больницы. Защитная экипировка не всегда спасает врачей от заражения. Впрочем, больничное руководство считает, что медработники могут заражаться не только в медучреждениях, но и, например, в общественном транспорте или магазинах

В Новосибирской области коронавирус выявлен минимум у 549 работников медицинских учреждений, но профзаболеванием признаны далеко не все случаи.

НГС запросил информацию в региональном Минздраве о том, сколько среди заболевших тех, кто работает именно в инфекционных госпиталях. Больше всего заражённых оказалось в госпитале, который работает на базе больницы № 11 — там диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили у 50 сотрудников.

В инфекционке на базе городской клинической больницы № 25 зарегистрировано 28 случаев заражения среди персонала. Один врач — 49-летний заведующий патолого-анатомическим отделением Илья Жарков — умер. По словам близких, он три недели вскрывал тела заражённых. И, видимо, заразился сам.

Для сравнения: в ГКБ № 12, которая тоже работает с ковидными пациентами, таких случаев шесть, а в городской инфекционной клинической больнице № 1 — четыре.

О непростой ситуации, которая складывается в больнице № 11, НГС рассказывал на днях. Родственники людей, которые умерли в стенах этого инфекционного госпиталя, не могут найти правду — их родные сгорели от болезни за считанные дни, а диагноз COVID-19 им так и не поставили. Читайте тут о том, что происходит в этой больнице.

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коронавирус в НовосибирскемедикизараженияМинздрав
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