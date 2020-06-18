Суд отправил в СИЗО участника ДТП с пьяным начальником ГИБДД в Куйбышеве

Сегодня 18 июня Куйбышевский районный суд поместил в СИЗО 30-летнего местного жителя Ваграма Газаряна, который был участником пьяного ДТП с главой местного ГИБДД Юрием Захваткиным.
—По версии следствия, в мае текущего года в Куйбышевском районном суде города Куйбышев рассматривалось гражданское дело по иску старшего инспектора ДПС о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда. В ходе судебного заседания подозреваемый, проявляя неуважение к суду, выразился в адрес истца грубой нецензурной бранью и высказал угрозу применения насилия. В рамках расследования уголовного дела в жилище подозреваемого проведен обыск, — рассказали в пресс-службе СК России по НСО.
Газаряну предъявлены обвинения в совершении преступлений по ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (оскорбление представителя власти).
Вчера в квартире у Газаряна прошёл обыск — об этом рассказали его жена и брат. Арест Газаряна корреспонденту НГС прокомментировал его адвокат Вадим Лукашевич.
— Я считаю, что причина и повод всем понятны: взаимоотношения с бывшим начальником ГИБДД местным. То есть это всё от туда идёт, это однозначно. Газарян в суде прям под протокол пояснил, что за это время, после ДТП с Захваткиным, он подвергался прессингу со стороны его коллег, которые и следили за ним постоянно, и останавливали без причин. Которые оказывали прям систематическое давление. И естественно по этим статьям людей никогда не закрывают в СИЗО, не арестовывают. Якобы эти события происходили в суде, а у него всю квартиру вынесли сотрудники полиции. И деньги изъяли, и машину арестовали, — рассказал Лукашевич.
Он добавил, что находит действия сотрудников следствия данной ситуации неоправданными.
— Будем подавать апелляционную жалобу в областной суд, попытаемся доказать свою правоту, — уточнил Лукашевич.
В ночь на 6 апреля в Куйбышеве начальник ГИБДД Куйбышевского района майор полиции Юрий Захваткин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль «Инфинити», владельцем которого был задержанный сегодня Ваграм Газарян. Пострадавший же снял видео с места происшествия и сообщал о том, что боится за свою жизнь. Сам майор полиции позднее утверждал, что ДТП было подстроено специально.