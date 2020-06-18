Суд отправил в СИЗО участника ДТП с пьяным начальником ГИБДД в Куйбышеве

Газаряну предъявлены обвинения в совершении преступлений по ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (оскорбление представителя власти).



Вчера в квартире у Газаряна прошёл обыск — об этом рассказали его жена и брат. Арест Газаряна корреспонденту НГС прокомментировал его адвокат Вадим Лукашевич.

— Я считаю, что причина и повод всем понятны: взаимоотношения с бывшим начальником ГИБДД местным. То есть это всё от туда идёт, это однозначно. Газарян в суде прям под протокол пояснил, что за это время, после ДТП с Захваткиным, он подвергался прессингу со стороны его коллег, которые и следили за ним постоянно, и останавливали без причин. Которые оказывали прям систематическое давление. И естественно по этим статьям людей никогда не закрывают в СИЗО, не арестовывают. Якобы эти события происходили в суде, а у него всю квартиру вынесли сотрудники полиции. И деньги изъяли, и машину арестовали, — рассказал Лукашевич.