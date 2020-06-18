Опытная вакцина против COVID-19 введена первым 18 добровольцам в госпитале им. Бурденко в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России. Разрешение на проведение клинических испытаний на базе госпиталя было выдано Минздравом РФ 16 июня.



— По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти — второй, — говорится в сообщении.

