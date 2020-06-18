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Разрешение на проведение испытаний было выдано 16 июня

Разрешение на проведение испытаний было выдано 16 июня

Опытная вакцина против COVID-19 введена первым 18 добровольцам в госпитале им. Бурденко в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России. Разрешение на проведение клинических испытаний на базе госпиталя было выдано Минздравом РФ 16 июня.

— По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти — второй, — говорится в сообщении.

Эта вакцина разрабатывалась совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. О том, как над ней работают ученые, мы писали в этом материале, а вот здесь можно посмотреть, как она будет работать.

По предварительным подсчетам, вакцина будет готова в августе и поступит в производство в сентябре. Как заявили в Минобороны, первая вакцинация прошла в полном соответствии с планом работы — без происшествий или осложнений.

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