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Тесты на антитела в больницах сотрудникам начали делать недавно, но не всем и не во всех

Тесты на антитела в больницах сотрудникам начали делать недавно, но не всем и не во всех

В Новосибирской области на антитела к COVID-19 протестировано 5202 сотрудника медицинских учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения региона, — у 9,5% сотрудников их нашли.

— В результате проведённого тестирования антитела к COVID-19 обнаружены у 495 сотрудников медицинских учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Новосибирской области, — сообщили журналисту НГС в Минздраве по данным на 17 июня.

При этом в некоторых медицинских учреждениях такое тестирование ещё не проводилось, а в некоторых проведено частично.

Лишь в четырёх организациях протестированы 100% сотрудников: ГБУЗ HCO «Городская инфекционная клиническая больница № 1», ГБУЗ HCO «Городская поликлиника № 24», ГБУЗ HCO «Новосибирский городской клинический перинатальный центр» и ГБУЗ HCO «Новосибирский клинический центр крови».

Ранее мы писали о новосибирцах, которые самостоятельно решили сдать тест на антитела в частных клиниках, — кто-то не смог добиться бесплатного теста на коронавирус, а кто-то просто сделал тест на всякий случай и удивился результату.

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