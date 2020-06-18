В Новосибирской области на антитела к COVID-19 протестировано 5202 сотрудника медицинских учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения региона, — у 9,5% сотрудников их нашли.

— В результате проведённого тестирования антитела к COVID-19 обнаружены у 495 сотрудников медицинских учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Новосибирской области, — сообщили журналисту НГС в Минздраве по данным на 17 июня.

При этом в некоторых медицинских учреждениях такое тестирование ещё не проводилось, а в некоторых проведено частично.