— Уважаемые пассажиры! 22 июня 1941 года в 16 часов 15 минут по Новосибирскому времени Советское руководство официально сообщило по радио о нападении нацистской Германии на Советский Союз, — будет говориться в сообщении для пассажиров. — В память о тех трагических событиях объявляется минута молчания.

22 июня — День памяти и скорби. В этот день, 22 июня 1941 началась Великая отечественная война. 24 июня в Новосибирске пройдёт парад в честь 75-летия Победы. Доступ зрителей на Красный проспект ограничат, а движение автомобилей перекроют. Недавно на Красном проспекте начали заваривать крышки канализационных люков. В «Горводоканале» объяснили, что это антитеррористические мероприятия перед всеми праздниками.