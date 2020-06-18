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Общественный транспорт замрёт на минуту

Общественный транспорт замрёт на минуту

22 июня во второй половине дня новосибирский общественный транспорт должен остановиться на одну минуту. Акцию посвятили Дню начала Великой Отечественной войны.

О мероприятии сообщил источник в мэрии Новосибирска. С 16:15 до 16:16 общественный транспорт должен сделать остановку. Кроме того, водитель, либо кондуктор должны объявить по громкой связи, что причина остановки — минута молчания, чтобы почтить память погибших в Великой отечественной войне.

По информации перевозчиков, экипажам рассылают инструкции и текст объявления.

— Уважаемые пассажиры! 22 июня 1941 года в 16 часов 15 минут по Новосибирскому времени Советское руководство официально сообщило по радио о нападении нацистской Германии на Советский Союз, — будет говориться в сообщении для пассажиров. — В память о тех трагических событиях объявляется минута молчания.

22 июня — День памяти и скорби. В этот день, 22 июня 1941 началась Великая отечественная война. 24 июня в Новосибирске пройдёт парад в честь 75-летия Победы. Доступ зрителей на Красный проспект ограничат, а движение автомобилей перекроют. Недавно на Красном проспекте начали заваривать крышки канализационных люков. В «Горводоканале» объяснили, что это антитеррористические мероприятия перед всеми праздниками.

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общественный транспорт22 июняДень памятипробки
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