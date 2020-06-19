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Пятеро. Страница памяти медработников из Новосибирска, умерших от коронавируса

Рассказываем всё, что известно про этих врачей и медсестер, чтобы их никто никогда не забыл

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По статистике, каждый седьмой заболевший коронавирусом — медработник

По статистике, каждый седьмой заболевший коронавирусом — медработник

Коронавирусом заразились уже больше 5 тысяч новосибирцев. Из них, по официальным данным, 63 человека умерли. В их числе 5 медработников.

Кто эти люди, кем они работали и как заболели — мы сделали страницу памяти на основе известной нам информации. Приносим соболезнования родным, близким и коллегам погибших.

Врач-рентгенолог Неля Щеглова из областной больницы стала первым медработником в Новосибирской области, чью жизнь унес коронавирус. Она заболела ещё в апреле и сразу ушла на больничный. А когда её госпитализировали, то к ней несколько дней не подходили врачи — соседка по палате даже писала жалобу в Минздрав. Подробнее читайте здесь.

Медики говорили родственникам медсестры Галины Иволги, что у неё не осталось лёгких, а потом отказала и почка. От момента заболевания до смерти прошло две недели. Подробнее историю медсестры мы рассказывали тут.

Патологоанатом инфекционного госпиталя для больных коронавирусом, который был развернут на базе больницы № 25 Илья Жарков, три недели вскрывал тела заражённых. А потом внезапно заболел сам. Его близкие уверены в том, что он заразился на работе.

Про Юрия Крылова известно немного. Коллеги рассказывают: «Юрий Анатольевич работал до последнего, буквально за неделю до смерти он еще дежурил. Всё случилось очень скоропостижно. Он был очень светлым, отзывчивым человеком. Всегда был готов прийти на помощь как пациентам, так и коллегам».

Информация про смерть медсестры Ольги Маночкиной появилась только на днях. Когда и при каких обстоятельствах заболела женщина и когда она умерла, редакции НГС неизвестно. Связаться с родственниками пока не удалось.

Ещё есть диспетчер скорой помощи Ирина Огнева: по одним данным, она умерла от коронавируса, по официальной информации — от хронического заболевания.

Если вы знаете информацию о других новосибирских медиках, умерших от коронавируса, свяжитесь с медицинским обозревателем НГС Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Можно анонимно.

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