Пятеро. Страница памяти медработников из Новосибирска, умерших от коронавируса

Коронавирусом заразились уже больше 5 тысяч новосибирцев. Из них, по официальным данным, 63 человека умерли. В их числе 5 медработников.



Кто эти люди, кем они работали и как заболели — мы сделали страницу памяти на основе известной нам информации. Приносим соболезнования родным, близким и коллегам погибших.