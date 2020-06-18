В Новосибирском зоопарке домашняя кошка начала заботиться о детёныше рыси Сары, которая отказалась от него.



Об этом написали в сообществе Новосибирского зоопарка во «Вконтакте».

— 26 мая рыжая рысь Сара родила одного малыша. Мама-рысь не стала кормить малыша. К сожалению, так бывает и в природе, и в условиях зоологических парков. Причины установить сложно, но известно, что дело может быть в проблемах со здоровьем у самки или детенышей или в стрессовых факторах, — говорится в сообщении.