В Новосибирском зоопарке домашняя кошка начала заботиться о детёныше рыси Сары, которая отказалась от него.
Об этом написали в сообществе Новосибирского зоопарка во «Вконтакте».
— 26 мая рыжая рысь Сара родила одного малыша. Мама-рысь не стала кормить малыша. К сожалению, так бывает и в природе, и в условиях зоологических парков. Причины установить сложно, но известно, что дело может быть в проблемах со здоровьем у самки или детенышей или в стрессовых факторах, — говорится в сообщении.
Рысёнка начала выкармливать домашняя кошка, которая родила своего котенка на несколько дней раньше рыси. Она выкармливает чужого детёныша вместе с родным, греет и умывает. Для кошки это дополнительная нагрузка, но в зоопарке сообщили, что сотрудники внимательно следят за её питанием и состоянием здоровья.
— В нашем зоопарке кошки не раз становились кормилицами. Они внесли огромный вклад в сохранение редких видов животных. Рыжие рыси содержатся в Новосибирском зоопарке с 1990 года. Практически все представители вида, живущие в российских зоопарках — это дети, внуки и правнуки наших животных, — добавили в зоопарке.
Напомним, что новосибирский зоопарк закрыт для посетителей уже несколько месяцев. На этой неделе стало известно, как он будет работать после своего открытия.