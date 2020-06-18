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Водитель иномарки скончался на месте

Водитель иномарки скончался на месте

На выезде на Бердское шоссе сегодня, 18 июня, произошла смертельная авария. Погиб 55-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Около 12:30 мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем Suzuki SX4, при выезде с территории АЗС на Бердское шоссе в районе поселка Новый не уступил дорогу грузовой «Газели», в результате чего произошло столкновение транспортных средств, — сообщили в ведомстве.

По факту ДТП проводят доследственную проверку

По факту ДТП проводят доследственную проверку

Водитель иномарки скончался на месте от полученных травм. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Если вы стали свидетелем этой аварии, напишите нам в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00.

Другое смертельное ДТП произошло в Новосибирской области вчера, 17 июня. В Тогучинском районе автомобиль «Сузуки Эскудо» упал в кювет, в результате погиб 45-летний мужчина.

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