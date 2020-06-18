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Другое смертельное ДТП произошло в Новосибирской области вчера, 17 июня. В Тогучинском районе автомобиль «Сузуки Эскудо» упал в кювет, в результате погиб 45-летний мужчина.