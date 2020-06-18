Уволили начальника куйбышевской автоинспекции, который попал в пьяное ДТП

В Новосибирской области из МВД уволили Юрия Захваткина — он в должности начальника ГИБДД Куйбышевского района и в звании майор полиции попался на пьяном ДТП в апреле этого года.

— По результатам служебной проверки приказом начальника ГУ МВД по Новосибирской области от 14 апреля 2020 Юрий Захваткин уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, — сообщили сегодня, 18 июня, в пресс-службе регионального МВД.

Авария, в которую попал Юрий Захваткин, произошла ночью 6 апреля в Куйбышеве. Захваткин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль «Инфинити», владельцем которого был задержанный вчера Ваграм Газарян.После ДТП Газарян снял видео с места происшествия и сообщал о том, что боится за свою жизнь.